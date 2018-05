Finale Coppa Italia, pronostico difficile | La Juve vince se... e il Milan vince se...

Juventus e Milan arrivano alla finale di Coppa Italia in condizioni fisiche e mentali differenti. Difficile fare pronostici secchi sulla partita di questa sera. Proviamo ad analizzare i possibili scenari.

Vince la Juve se..

La Juventus fisicamente non è al massimo: vince la partita se Dybala trova presto la posizione in campo (non sempre gli è riuscito al meglio nelle ultime partite) e se Douglas Costa partendo da destra costringe sin dalle prime batture Ricardo Rodriguez a fare gli straordinari, tagliando in due la retroguardia rossonera con le continue accelerazioni. E viste le incertezze degli ultimi tempi, i bianconeri potrebbero prevalere se i centrali difensivi (due tra Rugani, Barzagli e Benatia) non commetteranno errori banali. La voglia di regalare a Gigi Buffon un'ultima soddisfazione è la motivazione extra dell'undici di Allegri.

Vince il Milan se...

Il Milan vince se i suoi tre uomini di centrocampo riescono a limitare il numero di palloni giocabili per Pjanic e se Kessie prevale nel duello di puro fisico e dinamismo con Matuidi. Inoltre, nonostante le frasi di rito, il Milan sembra avere più fame: questa finale di Coppa Italia per i rossoneri è uno spartiacque, la proprietà cinese e la dirigenza hanno vitale bisogno di un successo per giustificare l'importante campagna acquisti, e Gattuso per aprire un ciclo sa quanto sia importante iniziare a vincere qualcosa. Ma attenzione: il Milan deve provare a vincere nei novanta minuti. In caso di supplementari non ha alternative spacca-partita in panchina. Mentre Allegri può buttare nella mischia pedine come Bernardeschi, Alex Sandro e Mandzukic.