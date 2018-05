Finale Europa League 2018 Olympique Marsiglia-Atlético Madrid: dove vedere la partita

Simeone contro Garcia. Griezmann contro Thauvin. Dopo essersi sbarazzate in semifinale di Salisburgo e Arsenal, saranno Olympique Marsiglia e Atlético Madrid a giocarsi la Finale di Europa League 2018.

Torneo di alto livello

Mai come quest'anno l'Europa League si dimostra torneo di livello assoluto, e se è vero che il gap con la Champions League appare incolmabile, lo spettacolo degli stadi strapieni durante quarti e semifinali fanno ben sperare per il futuro di questa competizione.

Gli spagnoli si sono qualificati alla finale del 16 maggio a Lione battendo l'Arsenal per 1-0 nella semifinale di ritorno giocata al Wanda Metropolitano di Madrid. Rete di Diego Costa al 47' pt. All'andata a Londra le due squadre avevamo pareggiato per 1-1.

L'Olympique Marsiglia si è qualificato per la finale dell'Europa League nonostante la sconfitta in casa del Salisburgo, per 2-1 ai tempi supplementari, dopo che i regolamentari si erano chiusi 2-0. Reti di Haidara all'8' st, Sarra (autogol) al 20' st e Rolando all'11' sts. All'andata il Marsiglia dell'ex tecnico della Roma Rudi Garcia aveva vinto per 2-0.

Finale Europa League 2018

I marsigliesi dovranno fare poca strada. La finale della 9ª edizione della Europa League verrà disputata infatti mercoledì 16 maggio 2018 al Parc Olympique Lyonnais, lo stadio di Lione con una capienza di quasi 60mila posti.

Olympique Marsiglia - Atlético Madrid in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv su SkySport, calcio d'inizio alle 20.45 (con ampio prepartita). Esistono tanti siti che propongono link di vario tipo per seguire la partita online, ma la gran parte potrebbero essere considerati illegali nel nostro Paese.