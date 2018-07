Finale Mondiali e Finale Wimbledon, si rischia la "sovrapposizione" | Come vedere in diretta

Le tradizioni di Wimbledon sono sacre, non si cambia per alcuna ragione al mondo. Anche se l'Inghilterra dovesse andare in finale di Coppa del Mondo domenica a Mosca (ore 17), la finale del Torneo di tennis avrà inizio comunque alle ore 15 (ora italiana).

"Non cambieremo, quest'anno come il prossimo la finale comincerà alla stessa ora" ha dichiarato l'amministratore delegato dell'All England Club che organizza il Torneo Richard Lewis. Allo stesso modo non è prevista la trasmissione attraverso maxischermo delle due semifinali dei mondiali.

Finale Wimbledon e Finale Mondiali

Sabato scorso l'Inghilterra si è qualificata per la semifinale mentre il torneo si svolgeva regolarmente. "Le persone hanno seguito il calcio sui propri dispositivi elettronici senza disturbare gli altri spettatori - ha aggiunto Lewis - quando ha segnato l'Inghilterra è stato meraviglioso e non abbiamo ricevuto lamentele sull'interruzione. Sono sicuro che avverrà anche mercoledì. La gente vuole venire a Wimbledon e noi dobbiamo garantire equilibrio.

L'All England ha subito diverse critiche sulla stampa inglese a causa dell'indifferenza con la quale sta vivendo le gesta della nazionale di calcio. "Abbiamo un segnale wi-fi pubblico molto forte e ha funzionato brillantemente sabato", ha detto.

Come seguire tutto in diretta

"Questo indica che siamo favorevoli alla Coppa del Mondo e che non stiamo abbassando la potenza del segnale. Siamo un torneo di tennis ma siamo consapevoli che c'è qualcosa di speciale in corso altrove. Ho incontrato Gareth Southgate - ha concluso . lui è un bravo ragazzo. Jeremy Dier (il padre di Eric Dier, uno dei calciatori della nazionale inglese) è un membro del club. Conosco Eric da quando era un adolescente".

La finale di Wimbledon, negli ultimi deceni non è quasi mai terminata sotto l’ora e 50 minuti. Una sovrapposizione con la finale dei mondiali non può essere esclusa. La Finale dei Mondiali 2018 di calcio sarà visibile in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5 e in diretta streaming sul sito di Mediaset dalle ore 17. La Finale di Wimbledon 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go dalle ore 15.