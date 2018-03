Formula Uno 2018, calendario e orari diretta tv (Sky, TV8 e Rai) di tutti i GP

Cambiano gli orari dei Gran Premi del Mondiale F1 2018: una piccola grande rivoluzione per tutti gli appassionati. Tutti i GP inizieranno da questa stagione dieci minuti dopo lo scattare dell’ora (14:10, 15:10, etc…). Altra novità per i GP in Europa e del Brasile: semaforo verde un'ora più tardi rispetto agli anni passati, per cercare di aumentare l'audience televisivo.

Formula Uno 2018

In pratica 8 GP su 21 iniziano alle 15:10 (Spagna, Monte Carlo, Austria, Gran Bretagna, Germania, Ungheria, Belgio e Italia), il Gran Premio di Francia alle 16:10, il GP del Brasilealle 18:10 e i GP di Azerbaigian, Russia e USA vengono anticipati di 50 minuti rispetto allo scorso anno (quindi, nell'ordine, alle 14:10, alle 13:10 e alle 20:10).

Formula Uno 2018 in tv (Sky, TV8 e Rai)

In Italia la Formula Uno sarà tramessa in diretta da Sky, per la precisione dal canale Sky Sport F1 (pay-TV). In chiaro saranno trasmessi da TV8 4 GP, mentre la RAI trasmetterà in chiaro in diretta solo il GP d’Italia.

Formula Uno 2018: tutti gli orari dei GP

Si parte da Melbourne il 25 marzo per finire poi ad Abu Dhabi esattamente otto mesi dopo, il 25 novembre 2018: sarà una lunga stagione. Ecco tutti gli orari (con il nostro fuso orario) per seguire in tv e in diretta tutti i GP del Mondiale F1 2018: lo spettacolo sarà come sempre indimenticabile.

GP Australia (Melbourne) – 25 marzo 2018 – 07:10 DIRETTA SKY

GP Bahrein (Sakhir) – 8 aprile 2018 – 17:10 DIRETTA SKY

GP Cina (Shanghai) – 15 aprile 2018 – 08:10 DIRETTA SKY

GP Azerbaigian (Baku) – 29 aprile 2018 – 14:10 DIRETTA SKY

GP Spagna (Barcellona) – 13 maggio 2018 – 15:10 DIRETTA SKY

GP Monaco (Monte Carlo) – 27 maggio 2018 – 15:10 DIRETTA SKY

GP Canada (Montréal) – 10 giugno 2018 – 20:10 DIRETTA SKY

GP Francia (Le Castellet) – 24 giugno 2018 – 16:10 DIRETTA SKY

GP Austria (Spielberg) – 1 luglio 2018 – 15:10 DIRETTA SKY

GP Gran Bretagna (Silverstone) – 8 luglio 2018 – 15:10 DIRETTA SKY

GP Germania (Hockenheim) – 22 luglio 2018 – 15:10 DIRETTA SKY

GP Ungheria (Budapest) – 29 luglio 2018 – 15:10 DIRETTA SKY

GP Belgio (Spa-Francorchamps) – 26 agosto 2018 – 15:10 DIRETTA SKY

GP Italia (Monza) – 2 settembre 2018 – 15:10 - DIRETTA SKY - RAI - TV8

GP Singapore (Singapore) – 16 settembre 2018 – 14:10 DIRETTA SKY

GP Russia (Soči) – 30 settembre 2018 – 13:10 DIRETTA SKY

GP Giappone (Suzuka) – 7 ottobre 2018 – 07:10 DIRETTA SKY

GP USA (Austin) – 21 ottobre 2018 – 20:10 - DIRETTA SKY E TV 8

GP Messico (Città del Messico) – 28 ottobre 2018 – 20:10 - DIRETTA SKY E TV8

GP Brasile (San Paolo) – 11 novembre 2018 – 18:10 DIRETTA SKY

GP Abu Dhabi (Abu Dhabi) – 25 novembre 2018 – 14:10 DIRETTA SKY E TV8

Orari prove libere, qualifiche e Gp

Nella griglia seguente, tutti gli orari di prove libere, qualifiche e GP della F1 2018:

