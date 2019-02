Formula Uno 2019, calendario: date GP e orari partenza, dove vedere le gare in tv e streaming

Sarà spettacolo, la Formula 1 torna e promette scintille. Confermati dopo mesi di punti di domanda i GP di Germania e su quello del Giappone: a Hockenheim e Suzuka si corre. Come sempre, si parte dall'Australia il 17 marzo per concludere ad Abu Dhabi, l'1 dicembre. Ventuno gare in tutto, nove mesi, grande spettacolo, con il GP di Monza previsto per l'8 settembre. Nel corso della stagione 2019 la Formula 1 raggiungerà lo storico traguardo dei 1000 GP. Grande festa quindi il 14 aprile a Shanghai, in occasione del Gran Premio della Cina.

F1 2019, dove vedere in diretta tv e streaming

Come seguire tutti i gran premi in diretta tv? A che ora scatta il semaforo verde? Ecco tutte le informazioni di cui avete bisogno. Sky ormai trasmette la Formula 1 24 ore su 24, sul canale 207 della piattaforma satellitare. TV8 trasmette tutti i gran premi in differita ma alcuni (pochi anchein chiaro). TV8 potrà mandare in diretta solamente quattro gare del mondiale 2019 di F1. Invece i Gran Premi in differita saranno trasmessi in prima serata alle ore 21.00. La Rai trasmetterà il Gran Premio di Monza.

Curiosità: tutte le gare europee scatteranno alle 15.10. Nocità gradita ai tifosi della Moto GP, saranno otto i weekend nei quali Moto GP e Formula 1 saranno protagoniste insieme, ma la partenza alle 15.10 evita sicuramente la sovrapposizione oraria.

Per quel che riguarda lo streaming (legale, s'intende) Sky Go e Now Tv trasmettono i gran premi della Formula 1 2019 in diretta.

Calendario Formula Uno 2019: orari partenza e diretta tv

17 marzo ore 16.10 - (7.10 in Italia) - Diretta tv Sky GP Bahrain 31 marzo ore 18.10 - (17.10 in Italia) - Diretta tv Sky

14 aprile ore 14.10 - (8.10 in Italia) - Diretta tv Sky GP Azerbaijan 28 aprile ore 16.10 - (14.10 in Italia) - Diretta tv Sky

12 maggio ore 15.10 - Diretta tv Sky GP Monaco 26 maggio ore 15.10 - Diretta tv Sky

9 giugno ore 14.10 - (20.10 in Italia) - Diretta tv Sky GP Francia 23 giugno ore 15.10 - Diretta tv Sky

30 giugno ore 15.10 - Diretta tv Sky GP Gran Bretagna 14 luglio ore 14.10 - Diretta tv Sky

28 luglio ore 15.10 - Diretta tv Sky GP Ungheria 4 agosto ore 15.10 - Diretta tv Sky

1 settembre ore 15.10 - Diretta tv Sky GP Italia 8 settembre ore 15.10 - Diretta tv Sky, Rai e Tv8

22 settembre ore 20.10 - (14.10 in Italia) - Diretta tv Sky GP Russia 29 settembre ore 14.10 - (13.10 in Italia) - Diretta tv Sky

13 ottobre ore 14.10 - (7.10 in Italia) - Diretta tv Sky GP Messico 27 ottobre ore 13.10 - (20.10 in Italia) - Diretta tv Sky e Tv8

3 novembre ore 13.10 - (20.10 in Italia) - Diretta tv Sky e Tv8 GP Brasile 17 novembre ore 15.10 - (18.10 in Italia) - Diretta tv Sky e Tv8

