Formula Uno, tutto sul mercato piloti 2019: è quello al fianco di Vettel il posto più ambito

Il mercato piloti in Formula 1 non si ferma mai, ma queste sono le settimane più calde, durante le quali si delineano le strategie di tutte le scuderie. Ci sono ancora alcuni posti molto ambiti "senza padroni". Nessun dubbio in casa Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono confermatissimi anche per l'anno prossimo. Più incerta la situazione alla Ferrari, dove accanto al confermatissimo Seb Vettel potrebbe arrivare il talento francese Charles Leclerc, ma ancora non si esclude una permanenza dell'eterno Kimi Raikkonen.

La Red Bull Honda punta forte su Max Verstappen, mentre il secondo pilota dovrebbe essere Pierre Gasly. La Renault invece ha scelto la coppia Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo. In casa Haas Kevin Magnussen sta per rinnovare, e il secondo pilota potrebbe essere a sorpresa Romain Grosjean (oppure Leclerc se fumerà il suo sogno "rosso Maranello").

Passiamo alla McLaren. Fernando Alonso ha annunciato il suo ritiro. Al fianco di Carlos Sainz, potrebbe trovare spazio Esteban Ocon. Incertezza alla Williams, perché Lance Stroll è destinato alla Force India: c'è Robert Kubica tra i candidati per il volante. Sarebbe un grande ritorno.

I contratti dei big hanno tutti come scadenza 2020. Infatti dal 2021 inizierà per la Formula Uno la nuova era, con tantissime novità soprattutto per quel che riguarda i motori. Molti parametri di progettazione interna del motore saranno prestabiliti: meno costi, più "rumore" secondo le indiscrezioni. Ma soprattutto si cercherà di trovare la soluzione più adatta per far tornare il pilota, e non la vettura, al centro dello scena.