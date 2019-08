Calendario F1 2020: le date di tutti i Gran Premi di Formula Uno

Il grande spettacolo della Formula 1 diventa "ancora più grande" nel 2020. E' stata resa nota la bozza del calendario del campionato mondiale di Formula 1 FIA 2020, che prevede ben 22 Gran Premi, un numero senza precedenti.

Calendario F1 2020: tutte le novità

Le novità non mancano davvero. La F1 torna in Olanda 35 anni dopo l'ultima vittoria di Niki Lauda. Il via sarà, come da tradizione, in Australia, il 15 marzo, con una back to back, il primo di 5, con il Bahrain. Novità del Vietnam come terzo appuntamento della stagione. La Germania lascia nuovamente la F1. Confermata la sosta estiva tra Ungheria (2 agosto) e Belgio (30 agosto). 6 settembre la data del Gran Premio d'Italia, a oggi ancora segnato come provvisorio in attesa di una scontata firma di rinnovo tra le parti. La chiusura è prevista per il 29 novembre ad Abu Dhabi.

Formula 1 2020: calendario e date di tutti i Gran Premi

Questa la bozza del calendario del Mondiale di Formula 1 2020: 15 marzo, Gran Premio Australia (Melbourne); 22 marzo, Gran Premio Bahrain (Sakhir); 5 aprile, Gran Premio Vietnam (Hanoi); 19 aprile, Gran Premio Cina (Shanghai); 3 maggio, Gran Premio Olanda (Zandvoort), 10 maggio, Gran Premio Spagna (Barcellona); 24 maggio, Gran Premio Monaco (Montecarlo); 7 giugno, Gran Premio Azerbaijan (Baku); 14 giugno, Gran Premio Canada (Montreal); 28 giugno, Gran Premio Francia (Le Castellet); 5 luglio, Gran Premio Austria (Spielberg); 19 luglio, Gran Premio Gran Bretagna (Silverstone); 2 agosto, Gran Premio Ungheria (Budapest); 30 agosto, Gran Premio Belgio (Spa); 6 settembre, Gran Premio Italia (Monza); 20 settembre, Gran Premio Singapore (Singapore); 27 settembre, Gran Premio Russia (Sochi); 11 ottobre, Gran Premio Giappone (Suzuka); 25 ottobre, Gran Premio Stati Uniti (Austin); 1 novembre, Gran Premio Citta' del Messico (Mexico City); 15 novembre, Gran Premio Brasile (Sao Paulo); 29 novembre, Gran Premio Abu Dhabi (Abu Dhabi).