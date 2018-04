Formula 1 Gp Bahrain 2018: gli orari tv di prove e gara in diretta su Sky e differita Tv8

Come vedere il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 in tv e in streaming? Vi diamo le info necessarie per seguire prove e gara di questo secondo appuntamento del Mondiale 2018. Dopo la vittoria di Melbourne in Australia, Sebastian Vettel e la Ferrari si ritrovano, come la scorsa stagione, subito in testa alla classifica. La speranza del tedesco è di ripetere l'exploit del 2017, quando vinse davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas per allungare in graduatoria. Di seguito gli orari (italiani) di prove e gara in tv, in diretta su Sky F1 HD e in differita in chiaro su Tv8.

La pista del Gp del Bahrain misura 5.412 chilometri, va affrontata per 57 tornate e concede ai team una grande libertà in fatto di strategie. Ed è anche la prima gara a corrersi in notturna, quando il circuito è illuminato da luci artificiali, le stesse condizioni che si ritrovano a Singapore e Abu Dhabi.

Come vi avevamo accennato, cambiano gli orari dei Gran Premi del Mondiale F1 2018: una piccola grande rivoluzione per tutti gli appassionati. Tutti i GP inizieranno da questa stagione dieci minuti dopo lo scattare dell’ora (14:10, 15:10, etc…). Altra novità per i GP in Europa e del Brasile: semaforo verde un'ora più tardi rispetto agli anni passati, per cercare di aumentare l'audience televisivo.

Per quanto riguarda il Gp del Bahrain 2018, è stato anticipato rispetto agli scorsi ed ora si corre come seconda gara nel calendario (in passato era la terza). Sarà trasmesso in diretta solo su Sky, che detiene l’esclusiva per tutti i Gp del campionato in corso. Dopo le prove libere del venerdì, il canale Sky Sport F1 HD trasmetterà le qualifiche sabato alle 17.00 e la gara domenica alle 17.10. La differita andrà in onda su Tv8, che ha scelto di far vedere gratuitamente le prove e la gara: partiranno sabato alle 23.15 e domenica alle 21.30.

Sabato 7 aprile

Ore 14: Prove libere 3 su Sky

Ore 17: Qualifiche su Sky (differita su Tv8 dalle 23)

Domenica 8 aprile

Ore 17.10: Gara su Sky (differita su Tv8 dalle 20.30)

Gp Formula 1 Bahrain 2018 in streaming

Per gli appassionati che non potranno guardare il Gran Premio di Formula 1 Bahrain 2018 seduti comodamente sul divano di casa, c’è la possibilità di vedere tutto in streaming sulla piattaforma SkyGo e sul sito di Tv8 (qui il link).