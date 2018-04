Formula 1, prima fila tutta Ferrari al Gp del Bahrain

Prima fila tutta Ferrari al Gp del Bahrain in programma domenica 8 aprile sul circuito del "Sakhir" di Manama. Pole position per Sebastian Vettel che scende sotto il muro dell'1'28" chiudendo in 1'27"958. Partirà al suo fianco Kimi Raikkonen che ha chiuso a 143 millesimi dal compagno di squadra.

Terzo e quarto tempo per Valtteri Bottas (+0.166) e Hamilton (+2.262). L'inglese slitta però in nona posizione per la sostituzione del cambio. Seconda fila completata dalla Red Bull di Daniel Ricciardo. Poi terza fila con la Toro Rosso di Gasly, miglior partenza in carriera, e la Haas di Magnussen. Poi Hulkenberg, Ocon, Hamilton e Sain.

"Nel primo tentativo ho buttato via il risultato nel terzo settore ma poi ce l'ho fatta nella secondo - Sebastian Vettel commenta così, nelle interviste a caldo, la pole position ottenuta in Bahrain. - Sono stato lontano dal cordolo e la macchina è stata eccellente per tutto il weekeend e quindi siamo ottimisti per la gara".

"Quando la vettura risponde bene è un piacere mentre in Australia è stata più una lotta, ma ora abbiamo trovato il bilanciamento giusto. Era già meglio ieri e la macchina ha reagito bene. Essere in pole è una bella sensazione ma domani la gara sarà lunga e qui non è semplice far durare le gomme, ma la macchina è veloce e questo aiuta".

