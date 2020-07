Formula 1 oggi in tv: dove vedere il Gp di Stiria 2020 in diretta e differita (Sky e Tv8)

Domenica torna la Formula 1 con il Gran Premio di Stiria, seconda prova del mondiale di F1 in programma sul circuito dello Spielberg che ha già ospitato domenica scorsa il Gp d'Austria.

Gp di Stiria 2020: dove vedere la gara oggi in diretta e differita tv

Il Gp di Stiria 2020 viene trasmesso in diretta solo su Sky, mentre Tv8 trasmette la gara in differita nel tardo pomeriggio di domenica. Quindi GP su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e in streaming sull'app SkyGo e diretta anche su Sky Sport Uno (canale 201). Per chi non ha Sky, gara in differita anche in chiaro su TV8. La gara inizia domenica 12 luglio alle 15.10 italiane, la differita su Tv8 è invece alle ore 18.

Orari F1 Gran Premio di Stiria (domenica 12 luglio) su Sky e TV8

Ecco dove vedere la seconda gara stagionale di F1 oggi in tv: ecco gli orari delle qualifiche e della partenza del Gran Premio di Stiria.

Prove Gp Stiria - Sabato 11 luglio

Ore 15:00 le qualifiche in diretta Sky

Ore 18:00 le qualifiche in differita Tv8

Gara Gp Stiria - Domenica 12 luglio

Ore 15:10 la gara in diretta Sky

Ore 18:00 le qualifiche in differita Tv8

Formula 1, il Gran premio di Stiria

Il Gran Premio d'Austria "bis" prende il nome dalla Stiria, la regione che ospita il circuito dello Spielberg. Il Land del sud-est dell'Austria con capitale Graz è il secondo per estensione.

È dell'olandese della Red Bull Max Verstappen il giro più veloce nelle prove libere 2 a soli 43 millesimi di vantaggio sulla Mercedes di Bottas. Terza la Racing Point di Sergio Perez. Solo sesto Lewis Hamilton, deluso dal comportamento della sua Mercedes, mentre la migliore delle due Ferrari è quella di Charles Leclerc in nona posizione ad oltre un secondo.

Libere 2 molto importanti in vista dell'allerta meteo per domani: sono infatti previsti forti temporali su Spielberg e questo potrebbe portare all'annullamento delle qualifiche. In questo caso per la gara di domenica varrebbe la classifica del venerdì.

Verstappen - Red Bull Bottas - Mercedes Perez - Racing Point Stroll - Racing Point Sainz - McLaren Hamilton - Mercedes Albon - Red Bull Norris - McLaren Leclerc - Ferrari Ocon - Renault Gasly - -AlphaTauri Kvyat - AlphaTauri Raikkonen - Alfa Romeo Giovinazzi - Alfa Romeo Russell - Williams Vettel - Ferrari Latifi - Williams Magnussen - Haas Grosjean - Haas Ricciardo - Renault

Formula 1, le ultime notizie

Ora è ufficiale: sarà il GP della Toscana Ferrari 1000 il nome scelto per il GP del Mugello che entra a far parte del calendario 2020 di F1. La gara, nell'autodromo di proprietà della Ferrari, si terrà dall'11 al 13 settembre, fine settimana successivo al GP di Monza. Nono appuntamento della stagione, al Mugello sarà festeggiata anche la gara numero mille della storia della Rossa.