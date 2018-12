Formula Uno, la lettera da brividi (in italiano) di Vettel alla Ferrari

"Cara Ferrari, nel 2019 darò tutto per vincere il titolo", firmato Sebastian Vettel. Il pilota tedesco ha scritto una lettera di fine anno agli uomini della scuderia di Maranello per ringraziarli di quanto fatto nel 2018 e per fissare gli obiettivi della prossima stagione. "Cari ragazzi, un grande GRAZIE per tutti quanti Voi!", esordisce il driver di Heppenheim nella missiva, scritta in italiano.

"Anche se non siamo riusciti a riportare il titolo a Maranello, possiamo dirlo forte: abbiamo dato il massimo e dobbiamo continuare a farlo! Rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di comunicare sempre meglio fra di noi, con fiducia e stima reciproca, aiutandoci in tutto e per tutto...", dice ancora il quattro volte campione del mondo.

"Solo continuando a lavorare insieme come una squadra forte ed unita possiamo fare il prossimo passo! Per impegno ed entusiasmo siamo una squadra fantastica! E io vi prometto -conclude Vettel- che per il 2019 darò tutto il possibile per raggiungere il nostro grande obiettivo! Vi auguro tutto il meglio. Grazie mille. Sebastian".

Dal prossimo anno il compagno di scuderia di Seb sarà Charles Leclerc, pilota ventenne nato nel principato di Montecarlo, che si era laureato campione della GP3 nel 2016 e della Formula 2 nel 2017. Leclerc dal 2016 fa parte della Ferrari Driver Academy. Nel 2018 ha corso con la Sauber in Formula Uno.