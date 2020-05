La Formula 1 è pronta a tornare: primo Gran Premio in Austria il 5 luglio

La Formula Uno sta per tornare: il governo austriaco ha approvato il piano proposto dagli organizzatori del circus per far scattare la stagione 2020 di Formula Uno con un doppio Gran Premio sul circuito di Spielberg. Il piano sanitario presentato soddisfa i requisiti attuali, ha specificato in una nota il Ministero della Salute, le gare del 5 e 12 luglio si potranno dunque correre. Le due gare si svolgeranno sul circuito Red Bull Ring, e "saranno entrambe a porte chiuse, senza spettatori", ha scritto in una nota il ministero della Salute austriaco, affermando che "gli organizzatori hanno presentato un piano completo di sicurezza e prevenzione contro l'epidemia di nuovo coronavirus".

Non c'è ancora l'ufficialità da parte della F1, e un calendario vero e proprio della stagione non è ancora stato definito, ma l'idea è quella di serrare i tempi per riuscire a correre entro fine 2020 una quindicina di Gran Premi. Per adesso 4 Gran Premi sono stati cancellati, a partire da quello del 15 marzo in Australia, mentre 6 sono per ora stati rinviati a data da destinarsi. A meno di sorprese, si inizierà così la stagione in Austria, con due gare consecutive: la prima il 5 la seconda sette giorni dopo. Poi, forse, altro doppio appuntamento a Silverstone. Prossimi giorni decisivi per stilare il calendario della stagione di Formula Uno ai tempi del coronavirus.

Secondo quanto previsto dalla F1, tutti i piloti e il personale delle 10 squadre verrebbero testati per il virus Sars-CoV-2 prima della partenza, tutte le squadre rimarranno in hotel diversi e non ci saranno più di 2.000 persone in pista tra tutte le parti interessate. Il ministero ha affermato in una dichiarazione che "gli organizzatori hanno presentato un protocollo di sicurezza globale e professionale per prevenire infezioni e diffusione" e che "i team possono entrare nei locali per esercitare la loro professione". Il ministro della Sanità Rudolf Anschober ha parlato di "un regolamento molto specifico con un alto livello di protezione" simile a quello del calcio per le partite domestiche che sono ricominciate venerdì. "Il protocollo soddisfa i requisiti per prevenire la diffusione del coronavirus dopo una revisione dettagliata da parte degli esperti - il fattore cruciale è lo stretto coordinamento tra l'organizzatore e le autorità sanitarie regionali e locali", ha affermato Anschober.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le prime 10 gare della stagione sono state annullate o rimandate a causa della pandemia di coronavirus ma, a partire dalle gare sul Red Bull Ring di Spielberg, gli organizzatori della F1 sperano di avere una stagione con un massimo di 18 gare dai 22 originari. La F1 ha rivisto il calendario, con il Gp ungherese a Budapest che seguirà la settimana dopo la seconda gara di Spielberg; poi un doppio appuntamento britannico del 2 e 9 agosto a Silverstone; il Gp di Spagna a Barcellona il 16 agosto; la gara belga a Spa Franchorchamps e il Gp d'Italia a Monza, in programma rispettivamente il 30 agosto e il 6 settembre.