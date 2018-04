Formula 1, Gp Baku oggi: gli orari tv in diretta Sky e differita Tv8

Formula 1, oggi il Gp a Baku con la quarta tappa del Mondiale 2018 in Azerbaijan. C'è voglia di riscatto per Ferrari e Mercedes, dopo la delusione cocente del Gp di Cina vinto da Ricciardo con la sua Red Bull. Malgrado l'ottavo posto di Shanghai, il ferrarista Sebastian Vettel resta in cima alla classifica piloti con 54 punti, davanti all'inglese Lewis Hamilton con 45. "A Baku non ci sono favoriti, vincerà chi azzecca tutto": Vettel non si sente il favorito in vista del Gran Premio di Azerbaijan.

Staremo a vedere. A Baku un anno fa finì con il quarto posto e un podio sfumato dopo la sportellata a Lewis Hamilton. Un quadro diverso rispetto al 2017, quando la Mercedes era la favorita d'obbligo; stavolta, a guardare le quote SNAI, il duello tra il pilota della Ferrari e quello Mercedes sarà praticamente alla pari. Il tabellone concede un piccolo vantaggio al campione del mondo, offerto a 2,25, con Vettel subito dietro a 2,50.

Sebastian Vettel parte in pole position. Con il tempo di 1'41''498 il pilota tedesco della Ferrari precede di 179 millesimi l'inglese Lewis Hamilton con la Mercedes, che parte secondo. Per Vettel si tratta della terza pole consecutiva, la 53esima in carriera. Dalla seconda fila scatteranno l'altra Mercedes di Valtteri Bottas e la Red Bull di Daniel Ricciardo. Dietro l'australiano c'è il compagno di squadra Max Verstappen, mentre Kimi Raikkonen con l'altra Ferrari partirà dalla sesta piazza.

Vediamo nel dettaglio il palinsesto con gli orari tv: gli appuntamenti sono trasmessi in diretta da Sky (canale 207), mentre la differita sarà visibile anche in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale). Ricordiamo la novità di quest'anno, con i Gran Premi che inizieranno dieci minuti dopo lo scattare dell'ora. Qui invece il link per lo streaming su Tv8.

Orari tv Gp Formula 1 Baku oggi domenica 29 aprile

Gara Gp Baku oggi (diretta gara Sky Sport F1 HD dalle 14.10, differita su Tv8 dalle 21)