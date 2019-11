Formula 1 in tv, Gp Brasile 2019: la gara in diretta su Sky e differita Tv8

Per la 20sima tappa del mondiale la Formula 1 vola in Brasile dove oggi, domenica 17 novembre, avrà luogo il Gran Premio sul circuito di Interlagos, dopo le ultime tappe avvenute in Messico e Stati Uniti. In base agli orari più consueti ci saranno delle variazioni in causate dal fuso orario, ma niente paura, non ci sarà bisogno di “alzatacce” per vedere la gara in diretta (o in differita), come magari successo per i Gp asiatici. Il Gran Premio del Brasile 2019 verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva dai canali Sky a partire dalle ore 18.10. Invece, per chi non fosse abbonato al satellite, la gara verrà trasmessa in chiaro ed in differita su Tv8 alle ore 21.30.

Formula 1, Gp Brasile 2019: Verstappen in pole davanti a Vettel

Max Verstappen conquista la pole position nel Gp del Brasile, penultimo appuntamento del mondiale di Formula 1 in programma domani sul circuito di Interlagos. Il pilota della Red Bull, alla sua seconda pole in carriera, chiude col crono di 1'07''508 davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel, +0''123. Seconda fila per la Mercedes con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, +0''191 e +0''220. Il quarto crono è della 'rossa' di Charles Leclerc ma il pilota monegasco sarà costretto a partire dalla 14esima posizione per la penalità subita a causa del cambio della power unit. Quinta la Red Bull di Alexander Albon, +0''427, sesta la Toro Rosso di Pierre Gasly, +1''329.

Formula 1, Gp Brasile 2019: orari Sky e Tv8, dove vedere la gara in tv

Gli abbonati a Sky potranno seguire il Gp del Brasile in diretta a partire dalle ore 18.10 sul canale 2017, Sky Sport F1, mentre per chi volesse seguire le emozioni della gara in streaming attraverso pc, tablet o smartphone, basterà accedere al servizio SkyGo (sempre in esclusiva per gli abbonati Sky). Gli altri invece dovranno attendere qualche ora, con precisione fino alle 21.30, quando il gran premio verrà trasmesso in chiaro ed in differita su Tv8, canale 8 del digitale terrestre.

Formula 1, Gp Brasile 2019: orari domenica 17 novembre 2019