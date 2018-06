Formula 1, Gp Canada 2018: come vedere la gara in tv (diretta Sky, differita Tv8)

Torna la Formula 1, con il Gp di Montreal. Venerdì monoposto in pista alle 16 per le prime prove libere, poi di nuovo alle 20 per la seconda sessione. Sabato, alle 17, prove libere, poi sarà il turno delle qualifiche delle 20 per definire la griglia di partenza. Infine domenica la gara, alle 20.10.

Formula 1 Gp Canada 2018

Il Gran Premio di Montreal sarà trasmesso in diretta solo da Sky, mentre la differita, un'ora e mezza più tardi, sarà trasmessa in chiaro su Tv8. Anche per le qualifiche stesso discorso: diretta Sky, differita Tv8. E' la settima tappa di un Mondiale 2018 davvero imprevedibile. Basti pensare che fino a oggi in sei gran premi Ferrari, Mercedes e RedBull, hanno messo a segno due vittorie a testa.

Quello del Canada è un tracciato cittadino semipermanente dedicato a Gilles Villeneuve. Il circuito si sviluppa per 4.361 metri (e 14 curve) sull'isola di Notre-Dame sul fiume San Lorenzo, a Montreal.

Orari Formula 1 Gp Canada Sky e Tv8

Venerdì 8 giugno

16,00 - F1 Prove libere 1 (diretta Sky Sport F1 HD)

20,00 - F1 Prove libere 2 (diretta Sky Sport F1 HD)

Sabato 9 giugno

17, 00 - F1 Prove libere 3 (diretta Sky Sport F1 HD)

20,00 - F1 Qualifiche (diretta Sky Sport F1 HD,

21,30 - F1 Qualifiche (differita Tv8)

Domenica 10 giugno

20:10 - F1 Gara (diretta Sky Sport F1 HD e Sky Sport 2)

21,30 - F1 Gara (differita Tv8)

A Montreal lo scorso anno trionfò Lewis Hamilton davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, terzo Daniel Ricciardo.