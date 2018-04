Formula 1, Gp Cina: come vedere la gara in tv e streaming (diretta Sky, differita Tv8)

Vettel conquista la seconda pole position consecutiva dopo quella del Gp del Bahrain. Il pilota della Ferrari partirà dalla prima posizione anche nel Gp della Cina che si terrà oggi, domenica 15 aprile a Shanghai. Vettel è primo in classifica dopo le vittorie nelle prima due gare, con 50 punti totali e 17 di vantaggio su Hamilton, a quota 33, poi Bottas a 22. Per quanto riguarda invece la classifica costruttori, la Ferrari è in testa con 65 punti davanti alla Mercedes con 55. La gara verrà trasmessa in diretta su Sky e in differita su Tv8.

Vettel in pole

Seconda pole consecutiva per Sebastian Vettel che, dopo Al Sakhir, in Bahrain, partirà anche a Shanghai dalla prima piazzola che vale la pole position. Un ultimo settore stratosferico per il tedesco che ha battuto di una manciata di millesimi il compagno di squadra Kimi Raikkonen stampando un fantastico 1’31″095 che gli è valso il nuovo record della pista di Shanghai. “Nel primo giro della Q3 ho fatto un errore alla Curva 3 e poi anche alla Curva 6- ha raccontato Vettel al termine delle Qualifiche – Ho sbagliato a dosare il gas e ho avuto sovrasterzo, quindi sapevo che se nell’ultimo tentativo fossi riuscito a fare un giro pulito mi avrebbe aiutato a fare meglio. Le gomme sono molto sensibili, quindi sapevo che se fossi riuscito a fare un giro migliore, con meno sbavature, il risultato sarebbe stato più competitivo ed è andata proprio così. Sono riuscito a mettere insieme tutti i settori e sapevo di avere le carte in regola per fare quel tempo. Ovviamente non sapevo cosa stessero facendo gli altri, per cui ho dovuto aspettare. Fortunatamente questa volta l’attesa è stata breve perché sono stato uno degli ultimi a tagliare il traguardo. Per noi è un grande risultato, sono molto contento per il team. Oggi la macchina era fantastica e lottare con le sole nostre forze per la prima fila è una bellissima sensazione. Sono molto sorpreso del vantaggio che abbiamo avuto nei confronti dei rivali”.

Giornata fredda quella di Shanghai. “Il freddo per i piloti non è così male per noi piloti, non è un problema, ma può esserlo per le gomme, perché devi trovare la giusta finestra d’utilizzo delle gomme, ma anche un assetto adeguato. Oggi inoltre c’era molto vento e oggi è addirittura aumentato nel corso delle Qualifiche. Nella Q3 abbiamo avvertito folate intense e non è stato certo facile trovare il feeling giusto. Certo che quando la vettura è così veloce e tutto funziona hai tanta fiducia e questo aiuta. Oggi fa freddo e non ci aspettavamo di essere così veloci nei confronti della Mercedes ma anche della Red Bull. Domani penso che le previsioni parlino di sole e sicuramente l’asfalto sarà molto più caldo. Vedremo come andranno le cose, ma credo che domani potremmo essere tutti molto vicini”.

Formula 1, Gp Cina: come vedere la gara in tv

La diretta del Gran Premio di Shanghai, in Cina, verrà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 1 (canale 201). Gli abbonanti Sky che possono usufruire del servizio SkyGo potranno vedere il Gp anche in streaming attraverso pc, tablet e smartphone.Per chi fosse sprovvisto di un abbonamento a Sky, la gara verrà trasmessa in differita su Tv8. Ecco gli orari:

Formula 1, Gp Cina 2018 – domenica 15 aprile 2018

Ore 8.10: gara (diretta su Sky, differita su Tv8 a partire dalle 21)