Formula 1, Gp Cina: come vedere prove e gara in diretta sky (e differita Tv8)

Il Mondiale di Formula 1 arriva alla terza tappa con il Gran Premio della Cina, che si svolgerà sul circuito di Shanghai domenica 15 aprile 2018. Dopo il Gp del Bahrain, in cui Vettel è riuscito ad arrivare primo davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas, le Ferrari vogliono continuare la striscia positiva e dimenticare quanto successo a Raikkonen nel circuito di Sakhir, costretto a ritirarsi dopo un errore durante il pit stop. Vettel è primo in classifica dopo le vittorie nelle prima due gare, con 50 punti totali e 17 di vantaggio su Hamilton, a quota 33, poi Bottas a 22. Per quanto riguarda invece la classifica costruttori, la Ferrari è in testa con 65 punti davanti alla Mercedes con 55. Le prove, le qualifiche e la gara verranno trasmesse in diretta su Sky e in differita su Tv8, ecco come poter assistere in diretta al Gp della Cina.

Formula 1, Gp Cina: come vedere la gara in tv

La diretta del Gran Premio di Shanghai, in Cina, verrà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 1 (canale 201). Gli abbonanti Sky che possono usufruire del servizio SkyGo potranno vedere il Gp anche in streaming attraverso pc, tablet e smartphone.Per chi fosse sprovvisto di un abbonamento a Sky, la gara verrà trasmessa in differita su Tv8. Ecco gli orari

Formula 1, Gp Cina 2018 – sabato 14 aprile 2018

Ore 5: prove libere – terza sessione

Ore 8: qualifiche (diretta su Sky, differita su Tv8 a partire dalle 19.45)

Formula 1, Gp Cina 2018 – domenica 15 aprile 2018

Ore 8.10: gara (diretta su Sky, differita su Tv8 a partire dalle 21)

Gp Cina, Hamilton il più veloce nelle prove libere

Lewis Hamilton è stato il più veloce nella prima sessione di libere del Gp di Cina sul circuito di Shanghai. Il britannico della Mercedes ha fatto segnare il tempo di 1’33″999 con gomme soft. Dietro al campione del mondo in carica il finlandese Kimi Raikkonen con il crono di 1’34″358 a precedere l’altra Freccia d’Argento di Valtteri Bottas. Ferrari con le ultrasoft. Stesso discorso anche per le Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen e per l’altra rossa di Sebastian Vettel che ha chiuso a otto decimi dal leader momentaneo.