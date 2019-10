Formula 1, Gp del Giappone: il maltempo stravolge gli orari, cosa cambia

Formula 1, Gran Premio del Giappone 2019: il passaggio del tifone Hagibis ha stravolto il fine settimana degli appassionati di automobilismo e degli addetti ai lavori. L'arrivo del maltempo ha costretto gli organizzatori a stravolgere gli orari che riguardano le qualifiche al Gp che si svolgerà domenica 13 ottobre sul circuito di Suzuka. La lotta per la pole position non sarà nella giornata di sabato 12 ottobre, come previsto dal calendario, ma direttamente domenica mattina, prima della gara. Vediamo adesso nel dettaglio cosa cambia in vista del Gran Premio del Giappone di Formula 1 e dove sarà possibile vedere la gara in diretta tv e streaming.

Formula 1, Gp del Giappone: cambiano gli orari

Come anticipato in precedenza, l'arrivo del tifone Hagibis ha fatto saltare le qualifiche del sabato, una brutta notizia per gli italiani appassionati di Formula 1. Infatti, le qualifiche si svolgeranno domenica 13 ottobre alle 10.00, ora locale, corrispondenti alle 3.00 in Italia. L'orario della gara resta confermato alle 14.10 locali, ossia le 7.10 da noi. Non si tratta della prima volta che il Gran Premio di Suzuka subisce delle modifiche per colpa delle intemperie: già nel 2004 e nel 2010 il maltempo aveva costretto gli organizzatori a spostare le prove ufficiali.

A dare l'annuncio del cambio di orario è stata direttamente la Fia (Federazione Internazionale dell'Automobile). Se il tifone dovesse creare problemi anche nella mattina di domenica, costringendo gli organizzatori a cancellare le qualifiche, la griglia di partenza sarà decisa in base ai tempi della seconda sessione di prove libere.

Formula 1, Gp del Giappone: dove vedere la gara in diretta tv

La gara di Suzuka, valida per il Gran Premio del Giappone di Formula 1, verrà trasmessa domenica 13 ottobre in diretta soltanto per gli abbonati Sky: alle 3.00 sono previste le qualifiche e alle 7.10 la gara. Gli abbonati al satellite avranno anche la possibilità di vedere il Gp in streaming tramite tablet, pc o smartphone, collegandosi al servizio SkyGo. Alle ore 15 di domenica la gara verrà invece trasmessa in chiaro ed in differita su Tv8. Ecco un riepilogo degli orari e dei canali tv:

Formula 1, Gp del Giappone: orari qualifiche e gara – domenica 13 ottobre 2019