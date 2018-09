Formula 1, Gp Italia (Monza): dove vedere il Gran Premio in diretta

Il Gp di Monza sarà speciale per tanti motivi: tra gli altri, il fatto che sarà trasmesso in diretta in via eccezionale sia su Sky(Sky Sport F1 HD) sia sulla Rai (prove libere su Rai Sport, qualifiche e gara su Rai 1). Non è tutto: qualifiche e gara vanno in diretta anche su Tv8.

E poi ci sono le Ferrari. Si perché la prima fila sarà tutta rossa. Sul circuito di Monza è Kimi Raikkonen a firmare il giro più veloce, 1'19''119, davanti al compagno di scuderia Sebastian Vettel, +0''161. Seconda fila per le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quinta posizione per la Red Bull di Max Verstappen, sesta la Haas di Romain Grosjean. Settimo posto per la Renault di Carlos Sainz, ottava la Force India di Esteban Ocon.

Gp Monza, prima fila tutta Ferrari dopo 18 anni

La doppietta Ferrari regala alla scuderia di Maranello una prima fila tutta rossa a Monza dopo 18 anni, l'ultima volta accadde nel 2000 quando Schumacher conquistò la prima posizione davanti a Barrichello.

"Non potevo scegliere posto migliore per fare la pole, nel Gp di casa davanti a tutti i nostri tifosi. Speriamo che domani tutto vada liscio in modo da chiudere la gara nella stessa posizione".

Dopo aver fatto i complimenti al compagno di squadra, Sebastian Vettel ha invece ammesso che il suo giro "non è stato perfetto, ma la cosa importante è il risultato di squadra". Ma la gara è ancora tutta correre e come sempre Hamilton venderà cara la pelle.

Vettel arriva lanciatissimo, le Ferrari qui non vincono dal 2010, quando Fernando Alonso (1°) e Felipe Massa (3°) portarono entrambe le vetture sul podio. Si respira entusiasmo in casa Ferrari perché la potenza del motore 2018 sembra aver spostato leggermente gli equilibri a favore di Maranello. Ma a Monza Hamilton ha già dimostrato di saper vincere.

La classifica del Mondiale

Nella classifica del mondiale, Lewis Hamilton al comando con 231 punti. Alle calcagna c'è Sebastian Vettel che si trova ora a -17 (214 pt). Ben più staccati ci sono Kimi Raikkonen (146), Valtteri Bottas (144), Max Verstappen (120) e Daniel Ricciardo (118). Nella classifica costruttori solita sfida a due tra Mercedes (375 pt) e Ferrari (360) con la Red Bull molto indietro (238).

Dove vedere Gp Monza in diretta tv e streaming

Sabato 1 settembre:

Ore 12: prove libere 3 – diretta su Sky SportF1HD/Rai Sport

Ore 15: qualifiche – diretta su Sky SportF1 HD/Rai/Tv8

Domenica 2 settembre:

Ore 15.10: la gara - diretta su Sky SportF1 HD/Rai/TV8