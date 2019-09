Formula 1, da Sochi il Gp Russia 2019: diretta tv Sky e differita Tv8

Formula 1 amara per i piloti Honda: il Gp di Russia sarà infatti in salita per i quattro piloti di Red Bull e Toro Rosso che sul circuito di Sochi partiranno con penalizzazioni da scontare sulla griglia di partenza. La Honda, che fornisce i motori alle due scuderie, ha infatti annunciato che a Sochi sarà sostituito un elemento della power unit delle quattro monoposto con l'introduzione di nuovi motori a combustione interna per le restanti 6 gare della stagione. Max Verstappen e Alexander Albon della Red Bull e Pierre Gasly della Toro Rosso saranno quindi retrocessi di cinque posizioni nella griglia di partenza. Partirà invece dal fondo della griglia il russo Daniil Kvyat, anch'egli in forza alla scuderia satellite di Faenza, che dovrà sostituire l'intera power unit.

Formula 1, Gp Russia 2019: le ultime notizie

Sempre in ambito motori è ufficiale il divorzio tra McLaren e Renault. Le frecce d'argento lasceranno infatti i motori francesi e nel 2021 torneranno a montare le power unit Mercedes.

Intanto nelle prove libere è stata proprio la Red Bull di Max Verstappen a far segnare il miglior tempo. Il pilota olandese ha chiuso con il crono di 1.33.162 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc a +0.335, che era stata la più veloce nella prima sessione di libere. Terzo miglior tempo per la Mercedes di Valterri Bottas con un ritardo di +0.646. Quarto tempo per l'altra Mercedes di Lewis Hamilton a +0.798 seguita dalla Ferrari di Sebastian Vettel con un ritardo di +1.039. Seguono Gasly, Perez, Hulkenberg, Stroll e Albon.

Formula 1, Gp Russia 2019: le qualifiche

Gran Premio di Russia 2019 di Formula 1 fortemente incerto e caratterizzato dal meteo: a Sochi le condizioni sono instabili e ci potrebbero essere molte sorprese in caso di pioggia. Dalle 14:00 di sabato 28 settembre le Ferrari vanno a caccia della quarta pole position di fila dopo Spa, Monza e Singapore.

Le qualifiche del Gran Premio di Russia 2019 di Formula 1 saranno trasmesse da Sky Sport in diretta dalle ore 14:00 sui canali 201 e Sky Sport F1 (207).

Repliche su Sky Sport F1: ore 17.00, 19.00, 21.00, 00.00

Replica su Sky Sport 1: ore 00.15

Su TV8 (121 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno visibili le differite delle qualifiche alle ore 18:00

Formula 1, Gp Russia 2019: diretta tv Sky e differita Tv8

La diretta del Gran Premio di Russia sarà garantita in esclusiva da Sky. Sul circuito di Sochi la partenza è prevista per le ore 13.10 di domenica 29 settembre.

Il Gran Premio di Russia verrà trasmesso in differita ed in chiaro su Tv8, a partire dalle ore 18.

Gran Premio Russia 2019, domenica 29 settembre: gli orari

Ore 13.10 - Diretta gara Gp Russia 2019 - Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 HD (canale 207)

Ore 18.00 – Differita Gp Russia 2019 - Tv8

Formula 1, attesa per la decisione di Mick Schumacher

Intanto il giovane pilota tedesco Mick Schumacher non ha escluso la sua partecipazione il prossimo anno al Mondiale di Formula 1.

"Di certo, non c'è ancora nulla di concordato o di discusso. Dovremo aspettare per vedere come andranno le prossime gare e quindi potremo dire con certezza cosa accadrà l'anno prossimo", ha detto il figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher a Sky alla vigilia del Gran Premio di Russia.

Mick Schumaher, attualmente pilota di Formula 2, ha dichiarato che il suo futuro "sarà probabilmente deciso nelle prossime settimane". L'anno scorso, il pilota ventenne ha vinto il campionato europeo di Formula 3, che gli è servito sia per passare alla Formula 2 sia per entrare alla Ferrari Drivers Academy. Ad aprile ha guidato una Ferrari durante i test dopo il Gran Premio del Bahrain e un'Alfa Romeo.

Nella sua prima stagione in Formula 2, ha ottenuto una vittoria, sebbene al momento occupi l'undicesima posizione nella classifica generale. Il team Ferrari, con il quale suo padre ha vinto cinque campionati mondiali è convinto delle possibilità del pilota. "Abbiamo investito molto su di lui perché crediamo che possa essere un buon pilota di Formula 1", ha detto recentemente Mattia Binoto, team principal della rossa, al "Bild am Sonntag". Tra le possibilità per Mick Schumacher di partecipare alla Formula 1 il prossimo anno c'è quella del team Alfa Romeo, equipaggiato con motori Ferrari, anche se non esiste ancora un accordo o un programma specifico al riguardo.