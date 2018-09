Formula 1, Gp Russia: orari Sky e Tv8, come vedere la gara in diretta

Sarà Valtteri Bottas a partite in pole position nel Gran Premio di Russia. Il pilota finlandese, al volante della Mercedes, centra la sesta partenza al palo della carriera con il tempo di 1'31"387 precedendo l'inglese Lewis Hamilton (1'31"532) suo compagno di squadra e leader iridato e le Ferrari del tedesco Sebastian Vettel (1'31"943) e del finnico Kimi Raikkonen (1'32"237) che devono accontentarsi della seconda fila.

Quinto tempo per il danese della Haas Kevin Magnussen (1'33"181), che si lascia alle spalle il francese della Force India Esteban Ocon (1'33"413) e il monegasco della Sauber-Alfa Romeo Charles Leclerc (1'33"419). A completare la top ten il messicano della Force India Sergio Perez (1'33"563), il francese dalla Haas Romain Grosjean (1'33"704) e lo svedese Marcus Ericsson (1'35"196), al volante della Sauber-Alfa Romeo.

"E' stato un bel giro, sono contento, questa pole è meritatissima - ha commentato Bottas - Sono molto felice e questo è solo il primo passo in questo weekend, domani dovrò partire bene e mantenere la prima posizione".

Formula 1, Gp di Russia: come vedere la gara in diretta e in differita

Il Gran Premio di Sochi è in diretta per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 HD (canale 206 del satellite), invece Tv8 (in chiaro sul canale 8 del digitale), trasmette la gara in differita

Orari tv domenica 30 settembre

Ore 13.10: la gara – diretta su Sky SportF1 HD (trasmessa in differita su Tv8 dalle 21.15)

Formula 1, Gp Russia: come vedere la gara in streaming

Il GP di Russia è quindi un’esclusiva Sky Sport F1HD. Gli abbonati oltre alle Prove Libere, alle Qualifiche e ovviamente alla gara potranno seguire interviste, approfondimenti da studio e collegamenti con il paddock. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky.