Formula 1 Gp Russia, orari Sky e Tv8: dove vedere la gara in tv e streaming

Ultima chiamata per le Ferrari. "Abbiamo ancora una chiara opportunità di ribaltare le sorti di questo Mondiale, ma io guardo a un obiettivo per volta: cominciamo a vincere qui e poi pensiamo alla gara successiva". Lo ha detto Sebastian Vettel alla vigilia del Gp di Russia, sedicesima prova (su 21) del mondiale di Formula1 in programma domenica sul circuito di Sochi. "La macchina c'è, è competitiva - continua Vettel - Dobbiamo restare concentrati, non farci distrarre dai risultati delle ultime gare che non sono andate come volevamo e restare concentrati su quello che dobbiamo fare". Fondamentale la strategia: "Qui è fondamentale andare in pista al momento giusto".

"Se devo essere sincero non mi sono mai sentito così in forma, mi sento il miglior Lewis di sempre". Lewis Hamilton intravede il mondiale e in Russia sente di poter dare il colpo finale a questa lunga stagione. "Credo che rispetto al 2017 il pacchetto a disposizione sia decisamente migliore e dunque sono ottimista". Del resto, conclude lo stesso Hamilton, "in questo momento corro nel miglior team che si possa desiderare".

Dove vedere Formula 1 Gp Russia

Il Gran Premio di Sochi è in diretta per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 HD (canale 206 del satellite), invece Tv8 (in chiaro sul canale 8 del digitale), trasmette la gara in differita

Orari tv sabato 29 settembre

Ore 11: prove libere 3 – diretta su Sky SportF1 HD

Ore 14: qualifiche – diretta su Sky SportF1 HD (trasmesse in differita su Tv8 dalle 20)

Orari tv domenica 30 settembre

Ore 13.10: la gara – diretta su Sky SportF1 HD (trasmessa in differita su Tv8 dalle 21.15)

Formula 1 Gp Russia in streaming

Il GP di Russia è quindi un’esclusiva Sky Sport F1HD. Gli abbonati oltre alle Prove Libere, alle Qualifiche e ovviamente alla gara potranno seguire interviste, approfondimenti da studio e collegamenti con il paddock. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky, per non perdere neanche un sorpasso!

