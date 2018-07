Formula 1, Gp Silverstone 2018: orari diretta tv di prove libere, qualifiche e gara

Si corre a Silverstone nel weekend. Ma oggi in casa Ferrari è un giorno di festeggiamenti. Sebastian Vettel compie 31 anni. E li compie da leader del mondiale, dopo il terzo posto al red Bull Ring, GP d'Austria.

La stagione di Vettel finora è stata tutt'altro che perfetta. Qualche errore di troppo, ad esempio la distrazione costata una penalità di 3 posizioni sullo schieramento per avere ostacolato la Renault di Sainz in qualifica.

Negli scorsi mesi il tedesco aveva visto sfumare il successo in Azerbaigian per un sorpasso azzardato su Valtteri Bottas e anche un possibile podio in Francia, sempre per un contatto con Bottas. Per sperare di vincere a Silverstone Vettel deve obbligatoriamente ridurre al minimo gli errori.

Vettel ha adesso un punto di vantaggio su Lewis Hamilton.

Orari Gp Silverstone 2018 tv diretta e differita

Venerdì 6 luglio:

Prove libere 1: 11.00-12:30 - diretta su Sky SportF1 HD

Prove libere 2: 15.00-16:30 - diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 7 luglio:

Prove libere 3: 12:00-13:00 - diretta su Sky SportF1 HD

Qualifiche: 15:00-16:00 - diretta su Sky SportF1 HD

19:00 - Differita su TV8

Domenica 8 luglio:

Gran Premio: ore 15:10 - diretta su Sky SportF1 HD

ore 21:30 - Differita su TV8

Anche la federazione omaggia uno dei piloti più vincenti della storia recente con un video celebrativo dei suoi primi successi.