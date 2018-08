Formula 1, Gp Spa: come vedere la gara in diretta tv e streaming

Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 è tutto in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). Domenica 26 agosto alle 15.10 la gara, live anche su Sky Sport Uno. TV8 trasmetterà la differita delle qualifiche sabato alle 19.00 e la differita del Gp domenica alle 21.30.Dopo la pausa estiva, torna in pista la Formula 1: Sebastian Vettel e Lewis Hamilton si sfidano sulle curve di Spa, uno dei circuiti più entusiasmanti del Mondiale.

Con questo weekend inizia un mini tour de force, visto che a settembre sono in programma i Gp d'Italia (2 settembre), di Singapore (16 settembre) e di Russia (30 settembre), prima delle ultime cinque gare del campionato Formula 1 2018 (finirà il 25 novembre). Lewis Hamilton guida la classifica piloti con 213 punti. Seguono i due piloti della Ferrari, Sebastian Vettel (189 pt) e Kimi Raikkonen (146), staccati rispettivamente di 24 e 67 lunghezze. Ai piedi del podio troviamo Valtteri Bottas (132 pt) davanti a Daniel Ricciardo (118) e Max Verstappen (105). Per quanto riguarda i costruttori, è lotta serrata tra Mercedes (345 pt) e Ferrari (335).

Vettel: "Gap non incolmabile"

Sebastian Vettel lancia la sfida alla Mercedes alla vigilia del Gp del Belgio di Formula1 in programma domenica a Spa. "La chiave - ha spiegato il quattro volte iridato - sarà essere i più rapidi, avere la velocità. A livello di punti siamo un po' indietro, ma il divario non è incolmabile". Nel 2012 il tedesco si presentò in Belgio con ben 42 lunghezze di svantaggio dal rivale ferrarista Fernando Alonso, riuscendo comunque a laurearsi campione del mondo al termine della stagione: "In passato mi sono trovato in situazioni peggiori e poi ho comunque rimontato". Ed è proprio da Spa che il Cavallino spera di iniziare a rosicchiare punti pesanti ai rivali. "Se mi aspetto di avere una macchina competitiva qui? Beh - ha concluso Seb - la Ferrari fin qui è stata veloce in circuiti simili.

Dovremmo esserlo un po' ovunque. E abbiamo anche degli aggiornamenti. Vedremo come funzioneranno". Sulla scelta di Ricciardo dice: "Devo ammettere che sono rimasto sorpreso della scelta fatta da Daniel: credo che abbia più informazioni di me, ma non posso sapere se la Renault migliorerà nelle prossime stagioni. Resta comunque uno dei migliori piloti". E su quella di Alonso aggiunge: "È normale per i piloti iniziare e concludere un'avventura. È stato in Formula Uno per molto tempo. Immagino abbia capito che questo era il momento giusto per smettere".

Orari tv Gp Formula 1 Spa (Belgio)

SABATO 25 AGOSTO

Ore 9.30: GP3 – Gara 1

Ore 10.40: Porsche Supercup – Qualifiche

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12: F1 – Prove Libere 3

Ore 13: Paddock Live

Ore 14: Paddock Live

Ore 15: F1 – Qualifiche - differita su Tv8 dalle 19

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: F2 – Gara

Ore 20.15: Paddock Live Show

DOMENICA 26 AGOSTO

Ore 9.30: GP3 – Gara 2

Ore 10.45: F2 – Sprint Race

Ore 12.15: Porsche Supercup – Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.10: F1 – Gara - differita su TV8 dalle 21.30

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19: Race Anatomy