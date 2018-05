Formula 1, Gp Spagna: dove vedere la gara in tv e in streaming

Torna la Formula 1: il Gran Premio di Spagna si potrà seguire in diretta in esclusiva soltanto su Sky Sport F1 (canale 207) mentre su Tv8, in chiaro e in differita, sarà trasmesso qualche ora più tardi.

Si corre al circuito di Montmelò, in Catalogna. La partenza della quinta gara del campionato mondiale è in programma alle 15.10 di domenica 13 maggio 2018. Un appuntamento che storicamente non è agevole per la Ferrari: ha vinto soltanto tre volte nelle ultime tredici edizioni.

Orari Tv Gp Spagna Formula 1

Venerdì 11 maggio

Ore 11: prove libere 1

Ore 15: prove libere 2

Sabato 12 maggio

Ore 12: prove libere 3

Ore 15: qualifiche (trasmesse in differita su Tv8 dalle 19.45)

Domenica 13 maggio

Ore 15.10: la gara (disponibile anche su Sky Sport 1 e trasmessa in differita su Tv8 dalle 21)

Classifica Piloti Formula 1

1 HAMILTON L. Mercedes 70

2 VETTEL S. Ferrari 66

3 RAIKKONEN K. Ferrari 48

4 BOTTAS V. Mercedes 40

5 RICCIARDO D. Red Bull 37

Gp Spagna in streaming

Il GP di Spagna sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go, che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili.