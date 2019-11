Formula 1 in tv, ad Austin il Gp Usa 2019: su Sky e Tv8 la gara in diretta

La Formula 1 torna sulla pista di Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesima tappa del mondiale di F1 2019. Le Ferrari provano a rovinare la festa a Lewis Hamilton che sul circuito statunitense potrebbe festeggiare il sesto titolo mondiale. La classifica mondiale vede il pilota britannico a 363 punti, 74 di vantaggio sul compagno di scuderia Valtteri Bottas.

Formula 1, gli Orari Sky e Tv8

La diretta come al solito è disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite), ma le dirette di qualifiche e gara saranno inoltre disponibili in chiaro e in diretta anche su Tv8.

Formula 1, orario qualifiche di Sabato 2 novembre

Ore 19: Prove Libere 3

Ore 22: Qualifiche F1 (trasmesse in diretta anche su Tv8)

Formula 1, orario gara di Domenica 3 novembre

Ore 20.10: Gara F1 (trasmessa in diretta anche su Tv8)

Formula 1, ad Austin il Gp degli Usa

Le Ferrari proveranno a monopolizzare le qualifiche come negli ultimi sei appuntamenti ma le statistiche sono a favore di Hamilton : i 5513 metri e le 20 curve del Circuit of the Americas sono tra i preferiti del pilota della Mercedes che qui ha vinto l'edizione inaugurale (2012), festeggiato la conquista del titolo iridato nel 2015 ed è salito, inoltre, sul gradino più alto con due scuderie diverse (McLaren e Mercedes).

Lotta anche in casa Ferrari dove Charles Leclerc difende il suo terzo posto mondiale con 236 punti, 6 in più del compagno di scuderia Sebastian Vettel. Dietro Max Verstappen (220) ad insediare il podio.

Fomula 1, Vettel: "Sorpreso dall'odore di marijuana"

Gli odori che si avvertono all'interno di una monoposto sono di benzina o gomma bruciata ma nelle prove libere di venerdì ad Austin, dove domani si svolgerà il Gran Premio degli Stati Uniti, l'odore avvertito dal ferrarista Sebastian Vettel era molto diverso. "La marijuana è legale in Texas?" ha chiesto il quattro volte campione del mondo ad un giornalista che aveva notato il dolce odore nel circuito americano in alcune curve e anche nella corsia dei box. "Sì, l'ho avvertito in macchina. Che follia!", ha detto Vettel e con un sorriso ha rivelato che l'odore era stato particolarmente forte alle curve uno e undici. Sebbene il possesso di marijuana in Texas non sia legale, ciò non ha ovviamente impedito ad alcuni fan di fumare una sigaretta di marijuana in alcune sezioni del circuito. Vettel non ha dato importanza al fatto ed ha preso la situazione con umorismo, insolito per lui. "È sempre divertente correre qui", ha detto Vettel.

Fomula 1, presentate le novità per il 2021

Intanto arrivano novità sui regolamenti: proprio ad Austin sono state svelate in conferenza stampa dai massimi dirigenti della Formula 1 alcune decisioni che entreranno in vigore dalla stagione 2021. Ci sarà meno possibilità per lavorare sulla vettura. La macchina analizzata il venerdì sarà quella che andrà in gara domenica. Si potranno provare nuovi componenti, senza usarli in gara. Ma la regola più importante è il tetto ai costi con l'obiettivo di ridurre il divario tra i vari team.