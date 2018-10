Formula 1, Gp Austin (Usa) 2018: dove vedere la gara in diretta, orari Sky e Tv8

Il grande spettacolo della Formula 1 torna in pista: si corre a Austin, Texas, per il Gran Premio degli Stati Uniti 2018. La sfida sul Circuit of the Americas potrebbe dare un colpo decisivo alla classifica mondiale. Lewis Hamilton prepara lo champagne per festeggiare il titolo iridato.

Formula 1 Gp Austin Usa

La doppietta Mercedes in Giappone è stata una mazzata per Sebastian Vettel e per tutto il mondo Ferrari, sempre più lontani in classifica. In quale caso Hamilton si laureerà già ad Austin campione del mondo di F1 2018? Se vincerà il gran premio e Vettel arriverà dal terzo posto in giù, Hamilton festeggerà il titolo per la quinta volta in carriera (come due leggende, Schumacher e Fangio), ascendendo così all'olimpo dell'automobilismo.

Dove vedere la gara

Come seguire la gara (e le prove-qualifiche) in tv? Copertura completa con ore e ore di approfondimenti come sempre per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 HD (canale 206 del satellite), ma ci sono buone notizie anche per coloro che non hanno Sky: le qualifiche e la gara saranno trasmesse in anche su Tv8.

Orari Formula 1 Gp Usa Sky e Tv8

Sabato 20 ottobre

Ore 20: prove libere 3 – diretta tv su Sky SportF1 HD

Ore 23: qualifiche – diretta tv su Sky SportF1 HD e Tv8

Domenica 21 ottobre

Ore 20.10: gara – diretta tv su Sky SportF1 HD e Tv8

Classifica Formula 1 2018