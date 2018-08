Formula 1, lo spettacolo sbarca a Milano: c'è anche Vettel

Lo spettacolo della Formula 1 nel cuore di Milano. La Formula 1 sbarca su un circuito in Darsena, confermata la presenza di Sebastian Vettel. Dal 29 agosto al 1 settembre sotto la Madonnina andrà in scena il "F1 Milan Festival", un insieme di eventi e appuntamenti che precederanno il Gran Premio di Monza, in programma proprio nel weekend.

Le monoposto sfileranno - e correranno - grazie al format ideato da Liberty Media, il cui scopo è avvicinare la Formula 1 alla gente puntando sullo spettacolo: e un circuito interamente cittadino è senz'altro uno spettacolo tutto da vivere. "Il fulcro delle attività - ha spiegato il festival in un comunicato - sarà il F1 Park, che ospiterà una corsa dimostrativa attraverso un circuito cittadino mai visto prima, dando ai fan l’opportunità unica di avvicinarsi alle moderne auto Formula1 e vederle in azione sulle strade del centro di Milano".

Formula 1 Milano, il percorso

La pista esibizione delle monoposto partirà da piazza XXIV Maggio, correrà lungo viale D’Annunzio fino a piazzale Cantore e lì effettuerà un tornante che sempre da viale D’Annunzio riporterà le auto in XXIV Maggio. In viale Gorizia, invece, troverà posto la F1 House, la casa della Formula 1 aperta a tutti gratuitamente in cui ci saranno serate con uomini dello sport e grandi dj. "Abbiamo avuto libertà creativa - l'annuncio di Massimiliano Ferramondo, responsabile di Balich, la società che curerà l'evento -. Mostreremo alla città qualcosa di unico. La prima volta della Formula 1 a Milano sarà speciale".

Formula 1 Milano, strade chiuse al traffico

Il comune di Milano ha deciso di chiudere al traffico alcune strade, dalle 21 di martedì 28 agosto alle 9 di giovedì 30. Saranno off limits - tranne che per "i residenti e gli aventi diritto", viale Gabriele D’Annunzio, nel tratto Cantore 24 Maggio, viale Gian Galeazzo, piazza 24 Maggio, corso Porta Ticinese, via Santa Croce, via Panzeri, via Arena, via Ronzoni, via Alessi e via Cicco Simonetta fino a via Gaudenzio Ferrari, e via Codara. Aggiornamenti su MilanoToday