Formula 1, oggi Gp d'Australia 2018: orari diretta tv Sky e differita Tv8

Formula 1, oggi Gp d'Australia 2018: è il primo Gran Premio della stagione. Si riaccendono i motori, l'attesa per gli appassionati è finita. Come da tradizione si comincia da Melbourne, dove lo scorso anno trionfò la Ferrari di Sebastian Vettel. Lewis Hamilton partirà dalla pole position, conquistata dopo un giro spaziale. A seguire le due Ferrari, con Raikkonen e Vettel. Semaforo verde alle 7.10.

Gp Formula 1 oggi in diretta tv Sky e differita Tv8

A che ora vedere la gara in diretta tv su Sky e in differita su Tv8? Per la prima gara della stagione, gli appassionati dovranno svegliarsi presto, oppure godersi le repliche della gara in un orario più "comodo" (le repliche sono previste alle ore 10, 14 e 20). Ecco una breve guida al primo Gran Premio di Formula 1 del 2018, con gli orari tv. Il Gran Premio d'Australia oggi si potrà seguire in diretta in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e in chiaro, in differita, su Tv8.

Come vedere il Gp di Formula 1 oggi in streaming

L'intera programmazione appena elencata sarà disponibile anche sulle rispettive piattaforme streaming: Sky Go per gli abbonati Sky e i siti di Tv8 e RaiPlay.​

Orari diretta Gran Premio Australia domenica 25 marzo

Ore 5.25: Paddock Live

Ore 7.10: Gara in diretta su Sky (repliche alle ore 10, 14 e 20)

Ore 9.10: Paddock Live

Ore 9.30: Paddock Live –Ultimo Giro

Ore 12.30: Race Anatomy