Formula 1 oggi in tv: dove vedere il Gp d'Austria 2020 in diretta e differita (Sky e Tv8)

Formula 1, è il giorno del Gran Premio d'Austria 2020. Riparte finalmente il mondiale di F1 2020. Si corre sul circuito di Spielberg, doppio appuntamento: 5 e 12 luglio.Ecco tutte le cose da sapere per seguire al meglio qualifiche e gara del Gran Premio D'Austria 2020 su Sky e Tv8. La prima pole position del Mondiale 2020 di F1 è di Bottas su Mercedes davanti a Hamilton. Terzo Verstappen, Norris quarto. Leclerc con il settimo tempo, eliminato invece Vettel nel Q2: scatterà undicesimo con l'altra Ferrari. Per le rosse si preannunci una gara molto complicata

Gp Austria 2020: dove vedere la gara in diretta e differita

Il Gp d'Austria 2020 viene trasmesso in diretta solo su Sky, mentre Tv8 trasmette la gara in differita nel tardo pomeriggio. Quindi GP su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e in streaming sull'app SkyGo e diretta anche su Sky Sport Uno (canale 201). Per chi non ha Sky, oggi gara in differita anche in chiaro su TV8. La gara inizia domenica 5 luglio alle 15.10 italiane, la differita su Tv8 è invece alle ore 18.

Orari F1 oggi Gran Premio d'Austria (domenica 5 luglio) Sky e TV8

Diretta su Sky Sport F1 e SkySport1 ore 15.10

Differita su TV8 ore18:00

"Purtroppo questi sono i risultati ma ora bisogna lavorare e costruire una macchina migliore per il futuro. I punti saranno in palio domani, difficile fare miracoli ma proveremo a fare il miglior risultato". Così Charles Leclerc al termine della qualifica del Gran Premio d'Austria conclusa con il settimo tempo. "Non dobbiamo demoralizzarci adesso, non siamo dove volevamo trovarci ma dobbiamo continuare a lavorare in gruppo per trovare piccoli dettagli che ci possano migliorare - ha aggiunto il monegasco della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1 -. La chance per tornare piu' in alto c'è, per lottare con le Mercedes no, ma daremo tutto come piloti e come squadra per provare ad andare un po' piu' su".

"L'eliminazione in Q2 è stata una sorpresa, pensavamo di avere qualcosa in più ma evidentemente gli altri sono andati di conserva rispetto a noi nelle prove. Non sono contento della macchina, avevamo più sovrasterzo in ingresso curva rispetto a quanto mi piace. Penso che per il passo gara l'auto si comporti meglio, il Gp è lungo e saremo lì" dice Vettel.

Calendario prossimi Gran Premi Formula 1 2020

Le prossime gare del mondiale di F1 dopo la rivoluzione del calendario causata dall'emergenza coronavirus.