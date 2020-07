Formula 1 oggi in tv: dove vedere il Gp di Stiria 2020 in diretta e differita

Semaforo verde, si parte! Oggi si corre il Gran Premio di Stiria di Formula 1, seconda prova del Mondiale 2020, sul circuito di Spielberg in Austria. Pole position per uno straordinario Lewis Hamilton: al suo fianco scatterà Max Verstappen. Sainz, con l'ultimo guizzo nel finale, partirà in seconda fila con Valtteri Bottas. Quinto un grandissimo Ocon con la Renault. Norris, causa le tre posizioni di penalità, dovrà cominciare il GP dalla nona casella. Male le due Ferrari con Leclerc undicesimo e Vettel decimo: Leclerc, escluso dal Q3, è stato poi penalizzato di tre posizioni. Il monegasco partirà 14esimo. Come seguire il Gran Premio di Formula 1 di oggi in tv? Ecco tutte le informazioni per gli appassionati.

Gp Formula 1 oggi Stiria 2020: dove vedere la gara in diretta e differita tv

Il Gran Premio d'Austria "bis" prende il nome dalla Stiria, la regione che ospita il circuito dello Spielberg. Il Land del sud-est dell'Austria con capitale Graz è il secondo per estensione. Il Gp di Stiria 2020 viene trasmesso in diretta soltanto su Sky, mentre Tv8 trasmette la gara in differita nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio. Appuntamento dunque su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e in streaming sull'app SkyGo. Diretta anche su Sky Sport Uno (canale 201). Per chi non ha Sky, la gara sarà trasmessa in differita in chiaro su Tv8. La gara inizia domenica 12 luglio alle 15.10 italiane, la differita su Tv8 è invece alle ore 18.

Orari F1 Gran Premio di Stiria (domenica 12 luglio) su Sky e Tv8

Ore 15:10 la gara in diretta Sky

Ore 18:00 le qualifiche in differita Tv8

Gp Stiria: pole per Hamilton, male le Ferrari

Lewis Hamilton ha centrato la pole position del Gran Premio di Stiria nel diluvio di Spielberg battendo Max Verstappen (+1.216), Carlos Sainz Jr. (+1.398) e il compagno di squadra Valtteri Bottas (+1.428). La Ferrari non è andata oltre il decimo tempo di Sebastian Vettel (+2.378) e l'undicesimo di Charles Leclerc, escluso dal Q3. Quinto tempo per Esteban Ocon e sesto per Lando Norris, che però oggi scatterà nono per la penalità ricevuta nelle prove libere.

Lewis Hamilton ha girato in 1'19"273, davanti a Max Verstappen (+1"216), Carlos Sainz (1'"398) e Valtteri Bottas (+1"428), suo compagno di squadra. Quinto il francese della Renault Esteban Ocon (+1"649) che si lascia alle spalle gli inglesi Lando Norris (McLaren +1"652) e Alexander Albon (Red Bull +1"738). Per Vettel 1'21"651, a 2"378 dal britannico.

"Sono molto molto contento, è stata una giornata davvero dura. Il meteo ha reso complicato tutto per tutti, ho preso uno spavento all'ultimo giro, ma adoro queste giornate". Lewis Hamilton ha commentato così la pole position conquistata nel Gp di Stiria sotto una fitta pioggia con oltre un secondo di vantaggio su tutti gli avversari. "Sono grato che ci sia stata questa pioggia. Sono contento sia stata una sessione senza problemi, l'ultimo giro è stato davvero speciale", ha concluso l'inglese della Mercedes.

Deluso invece il pilota della Ferrari Charles Leclerc: "Non siamo abbastanza veloci per adesso e io devo migliorare la guida in queste condizioni, ma tutta la squadra deve lavorare tanto. Sotto la pioggia la macchina è più difficile da guidare ma l'obiettivo - ha proseguito il monegasco - è avere un assetto buono sull'asciutto e credo che abbiamo fatto la scelta giusta per domani. Non avevano l'assetto giusto per la pioggia e le faticavamo a portare a temperatura le gomme, inoltre la visibilità era ai limiti. Non siamo contenti della posizione e cercheremo di dare tutto e migliorare in gara".