Formula 1, Gp Belgio 2019: orari Sky e Tv8, dove vedere la gara in tv e streaming

Tornano le emozioni della Formula 1 con il Gran Premio del Belgio in programma oggi, domenica 1 settembre, sul circuito di Spa. Nella 13esima gara del campionato mondiale l'uomo da battere resta Lewis Hamilton, leader incontrastato del Mondiale con 62 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Bottas. Staccato di molto Sebastian Vettel, che lo scorso anno trionfò proprio nel Gp in Belgio, con cui ha un feeling molto particolare.

Il Gran Premio in programma sull'affascinante circuito di Spa verrà trasmesso in diretta oggi ed in esclusiva sui canali Sky dedicati alla Formula 1, mentre per chi non fosse abbonato al satellite, la gara verrà trasmessa in differita su Tv8.

Doppietta Ferrari nelle qualifiche di ieri. La prima fila si colora di rosso con la pole position di Charles Leclerc in 1'42''519 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel, staccato di 748 millesimi. Per il monegasco è la terza pole in carriera, tutte conquistate in questa prima stagione con la Ferrari. Alle spalle dei due ferraristi in seconda fila scatteranno le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. In terza la Red Bull di Verstappen e la Renault di Ricciardo.

Formula 1, oggi Gp Belgio 2019: diretta tv Sky e differita Tv8

Come anticipato, la diretta del Gran Premio del Belgio sarà garantita in esclusiva da Sky. L'emittente satellitare trasmetterà in diretta tutto il weekend su e Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 HD (canale 207): dalle prove libere del venerdì alla gara di domenica 1 settembre. Per chi invece volesse seguire la gara in diretta streaming, tramite pc, smartphone o tablet, sarà possibile farlo attraverso la piattaforma SkyGo, sempre per gli abbonati al satellite. Sul circuito di Spa la partenza è prevista per le ore 15.10 di oggi, domenica 1 settembre.

Per chi non fosse in possesso di un abbonamento a Sky, Gran Premio del Belgio verrà trasmesso in differita ed in chiaro su Tv8, a partire dalle ore 18.

Gran Premio Belgio 2019, domenica 1 settembre: gli orari

Ore 15.10 - Diretta gara Gp Belgio 2019 - Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 HD (canale 207)

Ore 18.00 – Differita Gp Belgio 2019 - Tv8

Formula 1, la classifica piloti

Posizione Naz. PILOTA Punti Differenza 1 HAMILTON L. 250 2 BOTTAS V. 188 -62 3 VERSTAPPEN M. 181 -69 4 VETTEL S. 156 -94 5 LECLERC C. 132 -118 6 GASLY P. 63 -187 7 SAINZ JR C. 58 -192 8 RAIKKONEN K. 31 -219 9 KVYAT D. 27 -223 10 NORRIS L. 24 -226 11 RICCIARDO D. 22 -228 12 MAGNUSSEN K. 18 -232 13 STROLL L. 18 -232 14 HULKENBERG N. 17 -233 15 ALBON A. 16 -234 16 PEREZ S. 13 -237 17 GROSJEAN R. 8 -242 18 GIOVINAZZI A. 1 -249 19 KUBICA R. 1 -249 20 RUSSELL G. 0 -250 21 LATIFI N. 0 -250

