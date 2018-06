Formula 1, oggi il Gp Canada: orari diretta tv Sky e differita Tv8

Pronti, partenza, via! Si corre oggi l'attesissimo Gran Premio di Formula 1 del Canada sul suggestivo circuito di Montréal, sull'isola artificiale di Notre-Dame. Dopo la gara sulla pista cittadina di Montecarlo, ora il circus si sposta nel nuovo Continente con la settima tappa della stagione di un Mondale veramente imprevedibile.

L'asfalto di Montréal è stato spesso teatro di sfide entusiasmanti. Lewis Hamilton su questa pista ha già vinto sei volte mentre la Ferrari ormai è a bocca asciutta dal Gp del Bahrain.

Formula 1, la classifica piloti

Questa la classifica del mondiale piloti prima via al Gp del Canada. Lewis Hamilton (Mercedes) è in testa con 110 punti, seguito da Sebastian Vettel (Ferrari) a 96 punti e da Daniel Ricciardo (Red Bull) con 72. Dietro di loro ci sono Valtteri Bottas (Mercedes) che segua a 68 punti e Kimi Raikkonen (Ferrari) a 60. Poi Max Verstappen (Red Bull) a 35, Fernando Alonso (McLaren) a 32, Nicolas Hülkenberg (Renault) a 26, Carlos Sainz Jr. (Renault) a 20 e Kevin Magnussen (Haas) a 19.

Ecco gli orari tv per il Gp F1 del Canada di oggi domenica 10 giugno 2018. Il Gran Premio del Canada si potrà seguire in diretta in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 2 (canale 202). Per quanto riguarda la trasmissione in chiaro, sarà possibile seguire la gara in differita su Tv8.

Gp oggi Canada: orari diretta tv e differita

20:10 - F1 Gara (diretta Sky Sport F1 HD e Sky Sport 2)

21,30 - F1 Gara (differita Tv8)

Sebastian Vettel parte in pole, 1:10.764 per il tedesco, nuovo record della pista: dopo 17 anni la Ferrari parte davanti a tutti in qualifica in Canada, precedendo la Mercedes di Bottas. Verstappen terzo, poi Lewis Hamilton, Raikkonen e Ricciardo sulla Red Bull.

1. VETTEL 1:10.764

2. BOTTAS 1:10.857

3. VERSTAPPEN 1:10.937

4. HAMILTON 1:10.996

5. RAIKKONEN 1:11.095

6. RICCIARDO 1:11.116

7. HULKENBERG 1:11.973

8. OCON 1:12.084

9. SAINZ 1:12.168

10. PEREZ 1:12.671