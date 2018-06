Formula 1, Hamilton show al Gp di Francia: la diretta della gara

Lewis Hamilton parte in pole position al Gran premio di Francia, ottavo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 2018.

Le Mercedes dominano sul circuito de Le Castellet che segna - dopo 10 anni - il ritorno del circus di Formula 1 in Francia. Un ritorno nel circus dell'automobilismo con orari un po' particolari per cercare di dribblare le partite dei Mondiali di calcio e non costringere quindi a "scelte difficili" gli appassionati di sport.

L'inglese della Mercedes Lewis Hamilton centra la terza partenza al palo della stagione, la 75esima in carriera. Al suo fianco il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas. Seconda fila per il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel che troverà sulle sue ruote l'olandese della Red Bull Max Verstappen (quarto). Alle spalle duello Ferrari Red Bull a parti invertite, con l'australiano Daniel Ricciardo che precede il ferrarista Kimi Raikkonen.

F1, orari diretta GP Francia su Sky differita su Tv8

Il Gran Premio di Francia di Formula 1 vedrà l'orario della gara spostato di un'ora rispetto alle solito orario dei gran premi europei. In tv si potrà seguire il gran premi in diretta su Sky Sport F1 HD e poi in differita su TV8.

F1, orario gara domenica 24 giugno

ore 16,10 GP Francia in diretta su Sky Sport F1 HD

ore 21,15 gara in differita su TV8

F1, Gp Francia in streaming

Il GP di Francia sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go.

Il campionato di Formula 1 arriva nella sua fase calda: ecco i prossimi appuntamenti dei campioni dell'autumobilismo.

GP Austria (Spielberg) – 1 luglio 2018 – 15:10 DIRETTA SKY

GP Gran Bretagna (Silverstone) – 8 luglio 2018 – 15:10 DIRETTA SKY

GP Germania (Hockenheim) – 22 luglio 2018 – 15:10 DIRETTA SKY

GP Ungheria (Budapest) – 29 luglio 2018 – 15:10 DIRETTA SKY

GP Belgio (Spa-Francorchamps) – 26 agosto 2018 – 15:10 DIRETTA SKY

GP Italia (Monza) – 2 settembre 2018 – 15:10 - DIRETTA SKY - RAI - TV8

GP Singapore (Singapore) – 16 settembre 2018 – 14:10 DIRETTA SKY

GP Russia (Soči) – 30 settembre 2018 – 13:10 DIRETTA SKY

GP Giappone (Suzuka) – 7 ottobre 2018 – 07:10 DIRETTA SKY

GP USA (Austin) – 21 ottobre 2018 – 20:10 - DIRETTA SKY E TV 8

GP Messico (Città del Messico) – 28 ottobre 2018 – 20:10 - DIRETTA SKY E TV8

GP Brasile (San Paolo) – 11 novembre 2018 – 18:10 DIRETTA SKY

GP Abu Dhabi (Abu Dhabi) – 25 novembre 2018 – 14:10 DIRETTA SKY E TV8

Formula 1, tutti i piloti del 2018

Il mercato piloti entra nel vivo e, accando al nome caldo di Daniel Ricciardo, entra prepotentemente anche quello di Kimi Raikkonen. Se la Ferrari ha già deciso di puntare su un top driver come Vettel ed evitare di impeigare altro capitale per un big come Ricciardo, nelle ultime ore a scaldare il box di Maranello è stato il finlandese, che avrebbe manifestato la volontà di lasciare a fine stagione.

MERCEDES: Lewis Hamilton e Valtteri Bottas

FERRARI: Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel

RED BULL: Daniel Ricciardo e Max Verstappen

FORCE INDIA: Esteban Ocon e Sergio Perez

TORO ROSSO: Pierre Gasly e Brendon Hartley

WILLIAMS: Lance Stroll e Sergey Sirotkin

RENAULT: Nico Hulkenberg e Carlos Sainz

HAAS: Romain Grosjean e Kevin Magnussen

MCLAREN: Stoffel Vandoorne e Fernando Alonso

SAUBER: Charles Leclerc e Marcus Ericsson

Formula 1, la diretta streaming