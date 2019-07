Formula 1, Gp Gran Bretagna 2019: orari Sky e Tv8, dove vedere in tv e streaming

Super spettacolo a Silverstone (e in chiaro per tutti in tv). Valtteri Bottas conquista la pole position del Gp di Gran Bretagna. Sul circuito di Silverstone il finlandese della Mercedes gira in 1'25"093 precedendo di un soffio, solo 6 millesimi, l'inglese Lewis Hamilton (1'25"099), suo compagno di squadra; molto positivo alle loro spalle il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc (1'25"172). Quarto tempo per l'olandese della Red Bull, Max Verstappen (1'25"276) che precede il compagno di squadra, il francese Pierre Gasly (1'25"590) e il tedesco Sebastian Vettel (1'25"787) con la seconda Ferrari. Dove vedere il Gp di F1 oggi in diretta tv e streaming? Quali sono gli orari?

Formula 1, oggi il Gp di Silverstone: diretta

Silverstone resta una delle piste più amate dai piloti e decimo appuntamento con la Formula 1 2019. Il Gran Premio di Gran Bretagna si corre alle 15.10 di domenica 14 luglio 2019. Si ricomincia dopo la discussa vittoria di Max Verstappen su Charles Leclerc a Zeltweg e con Hamilton sempre nettamente in testa al mondiale con 197 punti davanti a Bottas (166), Verstappen (126) e Vettel (123). Per la Ferrari vietato perdere ulteriore terreno.

Qui si fa la storia: è la gara pià antica calendario, insieme a Monza. Il circuito di Silverstone, sorge su un vecchio aeroporto militare e ha ospitato il 13 maggio 1950 primo gran premio di Formula 1. La pista è una delle più veloci del calendario con il piede ben schiacciato sull’acceleratore per circa il 65% del giro e una velocità di percorrenza media di 215 km/h. La Formula 1 al suo meglio. Nonostante le numerose modifiche subite nel corso degli anni, Silverstone resta una delle piste più amate da tifosi e addetti per la sua particolare conformazione.

Formula 1 Gp Gran Bretagna 2019: orari diretta tv Sky e Tv8

Buone notizie per gli appassionati: la gara è trasmessa in diretta anche in chiaro. L'appuntamento è su Sky e su Tv8. Per gli abbonati Sky tutto il weekend è su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite), le dirette di qualifiche e gara saranno inoltre trasmesse su Tv8 (in chiaro sul canale 8 del digitale). Ripetiamo: su Sky e TV8 la gara di domenica partirà alle 15.10!

FORMULA 1 SU SKY DOMENICA 14 LUGLIO

Ore 9.40: F3 - Gara 2

Ore 10.55: F2 - Sprint Race

Ore 12.10: Porsche Super Cup - Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.10: F1 - Gara

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 18.00: F1 – Sintesi gara

Ore 19: Race Anatomy F1

FORMULA 1 SU TV8 DOMENICA 14 LUGLIO

Ore 15.10: F1 - Gara

F1 Gp Gran Bretagna 2019: come vedere in streaming

Sky Sport F1 permette di sfruttare il servizio streaming SKY GO per seguire tutto in diretta da tutti i dispositivi mobili e da pc.

