Formula 1, oggi Gp Monaco (Montecarlo): orari diretta tv Sky e differita Tv8

Si corre oggi l'attesissimo Gran Premio di Formula 1 di Monaco, sullo storico ed affascinante circuito di Montecarlo. Due settimane dopo la tappa del Montmelò, il circus della Formula 1 torna in pista: è la sesta gara della stagione. In Spagna c'è stato il trionfo delle Mercedes con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sui primi due gradini del podio davanti al giovane talento della Red Bull, Max Verstappen. Male le Ferrari con Sebastian Vettel quarto e Raikkonen ritirato per un problema al motore. Ora però si volta pagina, in una delle prove più spettacolari del Mondiale.

Ricciardo in Pole

Pole position per il pilota della Red Bull Daniel Ricciardo nelle qualifiche del Gp di Montecarlo, sesto appuntamento stagionale della Formula 1. L'australiano ferma il cronometro a 1'10''810, alle sue spalle la Ferrari di Sebastian Vettel, +0''229, seconda fila per il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, Mercedes, +0''422, quarta la 'rossa' di Kimi Raikkonen, +0''456. In terza fila scatterà la Mercedes di Valtteri Bottas, +0''631, seguito dalla Force India di Esteban Ocon, +1''251. Settimo tempo per Fernando Alonso, McLaren, +1''300, ottavo Carlos Sainz, Renault, +1''320.

La classifica

Prima del Gp di Monaco (Montecarlo), cosa dice la classifica? Hamilton guarda tutti dall'alto con i suoi 95 punti, segue Vettel a quota 78 e Bottas a 58. Le rosse di Maranello hanno subìto il sorpasso da parte dei rivali della Mercedes nella classifica costruttori: 153 i punti della Mercedes, 126 quelli della Ferrari. Più lontana la Red Bull, a quota 80.

Ecco il programma con gli orari tv per il Gp F1 di Montecarlo di oggi domenica 27 maggio 2018. Il Gran Premio di Monaco si potrà seguire in diretta in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 1 (canale 201). Per quanto riguarda la trasmissione in chiaro, sarà possibile seguire la gara in differita su Tv8. E' possibile seguire lo streaming sul sito del canale Tv8 (qui il link).

Gp oggi Monaco Montecarlo: orari diretta tv e differita

Ore 15.10: gara in diretta su Sky

Ore 21: gara trasmessa in differita su Tv8

Lungo 3337 metri divisi in diciannove curve, il circuito di Monaco (Montecarlo) è il più breve del mondiale nonché uno dei più impegnativi a causa del disegno tortuoso e di una carreggiata stretta che porta spesso le vetture a sfiorare i guardrail a più di 150 km/h di media.