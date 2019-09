Formula 1, Gp Russia 2019: orari Sky e Tv8, dove vedere la gara in tv e streaming

Oggi tornano le emozioni della Formula 1 con il Gran Premio di Russia 2019 in programma sul circuito di Sochi, inaugurato nel 2014. Domenica 29 settembre si corre il sedicesimo Gran Premio della stagione: la Ferrari con Leclerc e Vettel sogna il poker di vittorie consecutive che riaccenderebbe ulteriormente l'entusiasmo dei tifosi della Rossa, mentre la Mercedes è in cerca di riscatto. I semafori si spegneranno alle 13.10 di domenica 29 settembre.

Tutti i live, come al solito, sono disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite), mentre l'offerta di Tv8 (in chiaro sul canale 8 del digitale), prevede la differita della gara. Dove vedere la gara di Formula 1 di oggi? Qui la guida tv e gli orari su Sky e su Tv8. Prima, però, diamo uno sguardo alla classifica.

Formula 1, griglia di partenza gp Russia

Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel Gp di Formula 1 in programma domenica 29 settembre a Sochi in Russia. Il monegasco della Ferrari firma la quarta partenza al palo consecutiva, la sesta in stagione, con il tempo 1'31"628 precedendo l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1'32"030) e il tedesco Sebastian Vettel (1'32"053) con l'altra rossa di Maranello.

Quarto tempo per l'olandese della Red Bull, Max Verstappen (1'32"310), che però sarà retrocesso di 5 posizioni in griglia e partirà in quinta fila con il nono tempo. A completare la seconda fila ci sarà quindi il finlandese Valtteri Bottas (1'32"632) con la seconda freccia d'argento. In terza fila la McLaren dello spagnolo Carlos Sainz e il tedesco della Renault, Nico Hulkenberg.

Lewis Hamilton è saldamente al comando dall’alto dei 296 punti sinora conquistati. Il britannico della Mercedes è sempre più vicino alla conquista del sesto titolo iridato grazie alle 65 lunghezze che lo separano dal compagno di team, Valtteri Bottas (231). Dietro al finlandese è lotta a tre con Charles Leclerc e Max Verstappen appaiati a quota 200 e Sebastian Vettel poco dietro (194), mentre Carlos Sainz (58) resta primo degli altri. Per quanto riguarda i team, la Mercedes ha ormai nel mirino il sesto sigillo consecutivo grazie ai 527 punti con cui precede Ferrari (394) e Red Bull (289), lotta tra McLaren (89) e Renault (67) per il quarto posto.

Formula 1, oggi Gp Russia 2019: diretta tv Sky e differita Tv8

Come anticipato, la diretta del Gran Premio di Russia sarà garantita in esclusiva da Sky. L'emittente satellitare ha trasmesso in diretta le qualifiche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Oggi la gara. Per chi invece volesse seguire la gara in diretta streaming, tramite pc, smartphone o tablet, sarà possibile farlo attraverso la piattaforma SkyGo, sempre per gli abbonati al satellite. Sul circuito di Sochi la partenza è prevista per le ore 13.10 di oggi, domenica 29 settembre. Per chi non fosse in possesso di un abbonamento a Sky, il Gran Premio di Russia verrà trasmesso in differita ed in chiaro su Tv8, a partire dalle ore 18.

Gran Premio Russia 2019, domenica 29 settembre: gli orari

Ore 13.10 - Diretta gara Gp Russia 2019 - Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 HD (canale 207)

Ore 18.00 – Differita Gp Russia 2019 - Tv8

Classifica Piloti F1

Posizione Naz. PILOTA Punti Differenza 1 HAMILTON L. 296 2 BOTTAS V. 231 -65 3 LECLERC C. 200 -96 4 VERSTAPPEN M. 200 -96 5 VETTEL S. 194 -102 6 GASLY P. 69 -227 7 SAINZ JR C. 58 -238 8 ALBON A. 42 -254 9 RICCIARDO D. 34 -262 10 HULKENBERG N. 33 -263 11 KVYAT D. 33 -263 12 NORRIS L. 31 -265 13 RAIKKONEN K. 31 -265 14 PEREZ S. 27 -269 15 STROLL L. 19 -277 16 MAGNUSSEN K. 18 -278 17 GROSJEAN R. 8 -288 18 GIOVINAZZI A. 4 -292 19 KUBICA R. 1 -295 20 RUSSELL G. 0 -296 21 LATIFI N. 0 -296

