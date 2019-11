Formula 1, oggi ad Austin il Gp Usa 2019: orari Sky e Tv8, la gara in diretta

Formula 1 in diretta da Austin il GP degli Stati Uniti, diciannovesima tappa del mondiale di F1 2019. Le Ferrari provano a rovinare la festa a Lewis Hamilton che sul circuito statunitense potrebbe festeggiare il sesto titolo mondiale.

Formula 1, orario gara di Domenica 3 novembre

La diretta come al solito è disponibile per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite), ma la diretta della gara sarà disponibile in chiaro e in diretta anche su Tv8.

Formula 1, gli Orari Sky e Tv8

Ore 20.10: Gara F1 (trasmessa in diretta anche su Tv8)

Formula 1, ad Austin il Gp degli Usa

La classifica mondiale vede Hamilton ad un passo dal titolo mondiale con 363 punti, 74 di vantaggio sul compagno di scuderia Valtteri Bottas che ad Austin scatterà dalla pole position. Solo quinta piazza per il pilota britannico che sul circuito di Austin ha già festeggiato la conquista del titolo iridato nel 2015 ed è salito, inoltre, sul gradino più alto con due scuderie diverse (McLaren e Mercedes).

Nella classifica mondiale lotta anche in casa Ferrari dove Charles Leclerc difende il suo terzo posto con 236 punti, 6 in più del compagno di scuderia Sebastian Vettel. Dietro Max Verstappen (220) ad insediare il podio.

Formula 1, la griglia di partenza del Gp degli Usa

Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gp Usa sul circuito di Austin in Texas. Il finlandese della Mercedes gira in 1'32"029 precedendo il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel 1'32"041 e l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'32"096). Quarto tempo per l'altra Rossa del monegasco Charles Leclerc (1'32"137) che si lascia alle spalle la freccia d'argento dell'inglese Lewis Hamilton (1'32"321) e la Red Bull di Alexander Albon (1'32"548)

Gp del Texas, il giro di pista con Bottas