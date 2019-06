Formula 1, oggi in tv il Gp d'Austria  2019: dove vedere la gara (diretta e differita Sky e Tv8)

Ad una settimana di distanza dalla Gran Premio di Francia tornano le emozioni della Formula 1, che stavolta si sposta al Red Bull Ring di Spielberg per il Gp d'Austria 2019. Occhi puntati su Lewis Hamilton che nella nona gara del mondiale vorrà continuare la sua marcia trionfale verso il sesto titolo, che lo farebbe avvicinare al record di sette al momento detenuto da Michael Schumacher.

Giunti quasi al giro di boa (siamo alla nona gara su 21), sembra difficile che qualcuno possa anche solo impensierire le Mercedes, che ormai dominano da sei stagioni tra le monoposto. Il Gran Premio d'Austria di Formula 1 verrà trasmesso in diretta sui canali Sky, mentre per chi volesse vedere la corsa in chiaro, sarà necessario attendere la differita, trasmessa sempre oggi, domenica 30 giugno, su Tv8.

Gran Premio d'Austria 2019: Leclerc in pole davanti a Hamilton

Charles Leclerc conquista la pole position nel Gp d'Austria. Il pilota monegasco della Ferrari ha chiuso con il tempo 1.03.003, precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton a +0.259 e la Red Bull di Max Verstappen a +0.436. Quarto posto in griglia per l'altra Mercedes di Valterri Bottas. Un problema alla rossa di Sebastian Vettel lo ha tenuto fuori nell'ultima parte delle qualifiche, quella per la pole, ha chiuso decimo ma partirà dalla nona posizione per la penalizzazione di Magnussen giunto quinto, ma penalizzato di cinque posti per la sostituzione del cambio. Sotto investigazione Lewis Hamiton.Sesto tempo ma quinto posto in griglia per Lando Norris con la sua McLaren, seguito dalle due Alfa Romeo di Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi, ottava l'altra Red Bull di Pierre Gasly.

Gran Premio d'Austria 2019: Hamilton penalizzato, partirà quinto

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton è stato penalizzato di 3 posizioni dai commissari della F1 per aver ostacolato il giro veloce di Kimi Raikkonen durante le qualifiche del Gp d'Austria. Convocato alle 17:00 dai commissari, il pilota britannico è stato sanzionato di tre posti in griglia da scontare nella gara di domani sul circuito di Spielberg e un punto di penalità. Il pilota inglese partirà della quinta posizione.

Gran Premio d'Austria 2019: come vedere la gara in diretta tv e streaming

La partenza per il Gran Premio d'Austria è prevista per le opre 15.10, con il live che verrà trasmesso in esclusiva soltanto per gli abbonati Sky, sul canale Sky Sport F1 HD. Gli abbonati Sky potranno vedere la gara anche in streaming su tablet, smartphone e pc attraverso la piattaforma SkyGo. La differita in chiaro del Gran Premio andrà invece in onda dopo le ore 18 su Tv8.

Gran Premio d'Austria 2019, domenica 30 giungo

Ore 15.10: Gara – diretta Sky Sport F1 HD (differita su Tv8 dalle 18)