Formula 1, oggi in tv il Gp di Francia: dove vedere la gara (diretta e differita)

Torna lo spettacolo della Formula 1, con il Gp di Francia che oggi si corre sul circuito Paul Ricard a Le Castellet. E' l'ottava tappa del Mondiale 2019, a due settimane dall'appuntamento di Montréal in Canada, dove Lewis Hamilton aveva ottenuto la quinta vittoria stagionale davanti a Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Dove vedere il Gp di Francia oggi in tv? E a che ora si può seguire la diretta della gara e la differita? Vi diamo tutte le informazioni necessarie.

Prima però uno sguardo doveroso alla griglia di partenza. In pole c'è Lewis Hamilton: il pilota della Mercedes ha fermato il cronometro sul tempo di 1'28''319, nuovo record della pista, davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, +0''286. Seconda fila nel Gp di Francia di oggi per la Ferrari di Charles Leclerc, +0''646, quarta la Red Bull di Max Vertsappen. Quinto e sesto posto per le McLaren di Lando Norris, 1''099, e Carlos Sainz, +1''203, Settimo tempo per l'altra Rossa, quella di Sebastian Vettel, +1''480.

Orari diretta tv Gp oggi in Francia

Il Gran Premio di Formula 1 di oggi è in diretta tv per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite), mentre l'offerta di Tv8 - in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre - prevede la differita. La gara viene trasmessa alle 15.10 in diretta su Sky Sport F1 HD. Gli appassionati di Formula 1 non abbonati a Sky potranno invece seguire il Gp di oggi in differita su Tv8 dalle ore 18.

Hamilton in pole position al Gp di Francia di oggi

"Sono felice, ho tirato fuori il massimo dalla macchina", ha commentato più che soddisfatto Hamilton, aggiungendo: "Non è una pista facile ma noi siamo riusciti ad essere veloci per tutto il weekend. Ci sono state alcune folate di vento nel terzo settore e tutto questo ti costringe a essere piuttosto dinamico nel tuo approccio al giro. Sono felice perché sono primo e abbiamo lavorato tantissimo per conquistare questo risultato".

Infine uno sguardo alla classifica piloti. In testa si trova Lewis Hamilton, a quota 162 punti. Il compagno di scuderia Valtteri Bottas è sotto di 29 lunghezze (133 punti). Il primo degli inseguitori è Sebastian Vettel (100) che ha leggermente allontanato il duo composto da Max Verstappen (88) e Charles Leclerc (72). Per quanto riguarda invece la classifica costruttori, la Mercedes continua la propria fuga in solitaria (295 punti) seguita da Ferrari (172) e Red Bull (124), McLaren (30) e Renault (28) in lotta per la quarta piazza.