Formula 1, Gp Usa : dove vedere la gara di oggi in diretta, orari Sky e Tv8

Tutti sul divano, c'è la Formula 1 in prima serata, anche in chiaro. Il grande spettacolo della Formula 1 torna in pista: si corre a Austin, Texas, per il Gran Premio degli Stati Uniti 2018. La sfida sul Circuit of the Americas potrebbe dare un colpo decisivo alla classifica mondiale. Lewis Hamilton prepara lo champagne per festeggiare il titolo iridato. La doppietta Mercedes in Giappone è stata una mazzata per Sebastian Vettel e per tutto il mondo Ferrari, sempre più lontani in classifica. In quale caso Hamilton si laureerà già ad Austin campione del mondo di F1 2018? Se vincerà il gran premio e Vettel arriverà dal terzo posto in giù, Hamilton festeggerà il titolo per la quinta volta in carriera (come due leggende, Schumacher e Fangio), ascendendo così all'olimpo dell'automobilismo.

Ferrari in forma

"Siamo arrivato piuttosto vicino, peccato aver mancato la pole position per così poco. Sei centesimi, si può sempre discutere dove potevamo recuperarli, ma sono contento del giro che ho fatto". Così Sebastian Vettel ha commentato le sue qualifiche ad Austin, nel 18esimo appuntamento del Mondiale di F1. Secondo alle spalle di Hamilton, il tedesco della Ferrari scatterà al quinto posto dopo una penalità incassata durante le prime libere per non aver rispettato la velocità durante il regime di bandiera rossa. "E' stato mettere i pezzi, oggi l’asfalto era asciutto e per noi è stato meglio. Ma il vento è stato insidioso, difficile da interpretare. Ma è stato così per tutti. Però sono contento visti gli ultimi giorni e le ultime gare. Siamo tornati in forma".

F1, dove vedere la gara di oggi

Come seguire la gara (e le prove-qualifiche) in tv? Copertura completa con ore e ore di approfondimenti come sempre per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 HD (canale 206 del satellite), ma ci sono buone notizie anche per coloro che non hanno Sky: la gara sarà trasmessa in anche su Tv8. Orario "perfetto": semaforo verde alle 20.10. Il GP degli Stati Uniti (Austin) 2018 sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio SkyGo in streaming, che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e tutti i dispositivi mobili. Ma anche sul sito di Tv8, come vedremo.

Orari Formula 1 Gp Usa Sky e Tv8

Domenica 21 ottobre

Ore 20.10: gara – diretta tv su Sky SportF1 HD e Tv8

Orari Formula 1 Gp Usa in streaming

La gara è trasmessa per gli abbonati Sky in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Ma stasera sarà disponibile anche in streaming sul sito di TV8 a questo indirizzo.

Griglia di partenza

Ci sono grosse probabilità che i 56 giri di Austin possano consegnare a Hamilton il titolo Mondiale. La Ferrari proverà a rovinargli la festa: Raikkonen scatta con il britannico in prima fila, Vettel quinto dopo la penalizzazione incassata nelle libere, ma le Rosse di Maranello possono dire la loro: