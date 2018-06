Formula 1 Gp Canada, orari prove libere e qualifiche (diretta Sky e differita Tv8)

Prima le libere, poi le qualifiche: la settima tappa del Mondiale F1 2018 è iniziata tra le polemiche ancor prima del via. La classifica è apertissima, il campionato è senza padroni, per la gioia di pubblico e di sponsor. Probabilmente sarà proprio il Gran Premio di Montreal a dare indicazioni più precise su quale direzione prenderà la stagione.

Che il clima sia frizzantino lo dimostrano le risposte di Max Verstappen in conferenza stampa: incalzato dalle domande sugli incidenti che lo hanno riguardato finora, il pilota della Red Bull risponde al vetriolo: "Potete fare delle domande migliori, basta parlare di queste cose. Non sono stati solo colpa mia. Prima o poi darò una testata a qualcuno".

Qui però l'uomo da battere è uno solo: Lewis Hamilton. «E' un circuito sul quale la potenza è importante - dice - introdurre il motore nuovo era il nostro obiettivo e senza dubbio avrebbe aiutato. I ragazzi in fabbrica hanno lavorato sodo ma abbiamo dovuto prendere una decisione importante, di non far debuttare qui il motore, certamente è una situazione negativa ma proveremo a far senza. Ciò vorrà dire, probabilmente, che le prestazioni non saranno le migliori in assoluto. Se gli altri introdurranno aggiornamenti e avranno motori freschi, visto quanto siamo vicini, non ci troveremo in una posizione per lottare per la vittoria».

Hamilton teme principalmente le rosse di Maranello: "Sono qui naturalmente per vincere ma, come detto, se altri avranno degli sviluppi al motore - destinati a un miglioramento di 1 o 2 decimi -, con le Ferrari particolarmente forti sui rettilinei, sarà interessante scoprire se riusciremo a eguagliarli o meno. Daremo tutto, è certo. E sì, hanno un vantaggio".

Orari Prove Formula 1 Gp Canada Sky e Tv8

Venerdì 8 giugno

16,00 - F1 Prove libere 1 (diretta Sky Sport F1 HD)

20,00 - F1 Prove libere 2 (diretta Sky Sport F1 HD)

Sabato 9 giugno

17, 00 - F1 Prove libere 3 (diretta Sky Sport F1 HD)

20,00 - F1 Qualifiche (diretta Sky Sport F1 HD,

21,30 - F1 Qualifiche (differita Tv8)