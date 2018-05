Formula 1, le Ferrari alla caccia di Hamilton: la diretta del Gp di Spagna

La Formula 1 arriva per la quinta gara del campionato mondiale al circuito di Montmelò, in Catalogna: oggi domenica 13 maggio alle 15:10 il via al Gran Premio di Spagna.

Appuntamento storicamente non è agevole per la Ferrari che a Barcellona ha vinto soltanto tre volte nelle ultime tredici edizioni. Oggi Hamilton partirà in pole position. Seconda fila per le Ferrari di Vettel e Raikkonen.

Il Gran Premio di Spagna si potrà seguire in diretta in esclusiva soltanto su Sky Sport F1 (canale 207) mentre su Tv8, in chiaro e in differita, sarà trasmesso qualche ora più tardi.

Orari Tv Gp Spagna Formula 1

Ore 15.10: partenza del Gran Premio di Spagna (Diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport 1, differita su Tv8 dalle 21)

F1, la griglia di partenza

Pole position per Lewis Hamilton nel Gp di Spagna. Il pilota britannico della Mercedes ha fermato il cronometro sul tempo di 1'16''173, nuovo record della pista, sul circuito di Montmelò.

Alle spalle del campione del mondo l'altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas, +0''040.

Seconda fila per le due Ferrari con Sebastian Vettel, +0''132, e Kimi Raikkonen, +0''439.

Dietro le Ferrari le due Red Bull con Max Verstappen, +0''643, e Daniel Ricciardo, +0''645.

Settima la Haas di Kevin Magnussen, +1''503, ottava la McLaren Renault di Fernando Alonso, +1''548.

Classifica Piloti Formula 1

1 HAMILTON L. Mercedes 70

2 VETTEL S. Ferrari 66

3 RAIKKONEN K. Ferrari 48

4 BOTTAS V. Mercedes 40

5 RICCIARDO D. Red Bull 37

F1, Gp Spagna in streaming

Il GP di Spagna sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go, che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili.

F1, il Gp di Spagna in diretta

Dalle 15:10 la diretta dal circuito di Montemelò del Gran premio di Spagna, quinta tappa del Mondiale di Formula 1

