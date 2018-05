F1, Gp Spagna: la Ferrari costretta a cambiare il motore di Raikkonen

Triplo cambio per Kimi Raikkonen in vista della terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio di Spagna sul circuito di Montmelò. Con un tweet la scuderia di Maranello ha annuciato ieri sera che verrà sostituito il motore termico, il turbocompressore e l'MGU-H.

Essendo il primo motore cambiato, il finlandese non subirà penalizzazioni sulla griglia di partenza. La sostituzione è stata effettuata in via precauzionale dopo il problema avuto nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna.

Formula 1: il Gran Premio di Spagna

Qualifiche al via alle 15 per definire lo schieramento del GP di Spagna a Barcellona, quinta prova del Mondiale F1 2018.

La gara e qualifiche condizionate dai pneumatici: problemi con le mescole più morbide supersoft, quasi tutte le scuderie costrette a optare per le gomme soft per il via alla gara.

Frattanto nelle prove libere Lewis Hamilton si conferma il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gp di Spagna. Il campione del mondo in carica, su Mercedes, ha girato in 1'17''281, alle sue spalle il compagno di scuderia Valtteri Bottas, +0''013. Subito dietro le Ferrari di Sebastian Vettel, +0''269, e Kimi Raikkonen, +0''300. Quinta la Red Bull di Daniel Ricciardo, +0''700, sesta la Haas di Kevin Magnussen, +1''076. Settimo Romain Grosjean, Haas, +1''425, ottava la Renault di Carlos Sainz, +1''502.

Formula 1 Gp Spagna: orari diretta tv e streaming Sky e Tv8

Il Gran Premio di Spagna si potrà seguire in diretta in esclusiva soltanto su Sky Sport F1 (canale 207) mentre su Tv8, in chiaro e in differita. Qui il link per lo streaming.

Oggi alle ore 15 le qualifiche del gran premio di Formula 1 (trasmesse in differita su Tv8 dalle 19.45)

F1, orari gara domenica 13 maggio

Alle ore 15.10 via al Gran Premio di Spagna (disponibile anche su Sky Sport 1 e trasmessa in differita su Tv8 dalle 21)

F1 a Montmelò: il Gp di Spagna

Gli oltre 4 chilometri e mezzo del tracciato catalano mettono a dura prova la messa a punto delle varie monoposto, anche a causa delle folate di vento che potrebbero condizionare il circuito causando errori e uscite come già successo varie volte venerdì.

Il rischio pioggia sembra essersi ulteriormente allontanato.

F1, il Gp di Spagna in diretta

