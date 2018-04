Formula E, Gp di Roma: come vedere la gara in diretta tv e streaming

Grande attesa per il debutto della Formula E: oggi, sabato 14 aprile 2018 si svolgerà a Roma il primo Gran Premio con vetture elettriche che si disputerà nel nostro Paese. Si inizia alle ore 8 con la prima sessione delle prove libere, con la seconda che si svolgerà alle 10.30. Le qualifiche saranno di scena alle 12:00 con la Super Pole alle 12:45. Alle 16:00 scatterà il semaforo verde della gara, ma prima della partenza (ore 15), ci sarà una parata dei piloti nel circuito cittadino zona Eur. L'evento potrà essere visto in chiaro sulle reti Mediaset, Italia 1 e Italia 2.

Formula E a Roma: il circuito

Il circuito allestito a Roma, in zona Eur, misura 2,8 chilometri: si parte da via Cristoforo Colombo, si prosegue verso il Palazzo della Scienza Universale, poi si costeggia la Nuvola di Fuksas e si arriva al traguardo, posizionato nell’area del palazzo dei Congressi. La parte più veloce della pista passa per Viale dell’Arte e per Viale dell’Artigianato, coinvolte anche Via delle Tre Fontane, viale dell’Agricoltura e Via Ciro il Grande.

Formula E a Roma: come vedere la gara in tv e in streaming

Il Gran Premio di Roma della Formula E, primo evento in assoluto del genere, verrà trasmesso in chiaro sulle reti Mediaset Italia 1 e Italia 2. A partire dalle prove delle ore 8, fino alla gara delle 16, gli appassionati di motori potranno godere di questo spettacolo 'elettrizzante' senza bisogno di alcun abbonamento a tv satellitari. Per chi non fosse in possesso di un apparecchio tv, i canali Italia 1 e Italia 2 sono disponibili anche in streaming sul portale Mediaset.it.

Ore 8 Prove libere – prima sessione

Ore 10.30 Prove libere – seconda sessione

Ore 12 Qualifiche

Ore 12.45 Superpole

Ore 16 La gara

Formula E a Roma: strade chiuse e percorsi alternativi

La chiusura di via Cristoforo Colombo, scattatat la sera dalle 20,30 di giovedì 12, resterà in vigore sino all’alba di lunedì 16 aprile. Agenzia per la Mobilità sul sito muoversiaroma.it suggerisce delle strade alternative: chi è diretto verso il raccordo dal Centro, può utilizzare l'Ardeatina (da piazza dei Navigatori, da Grotta Perfetta), la Laurentina (per l'occasione la svolta a sinistra dalla Colombo sarà permessa) e il viadotto della Magliana/autostrada Roma-Fiumicino. In direzione Centro, invece, le alternative sono l'Ardeatina, viale dell'Oceano Atlantico/via Laurentina, la Via del Mare e l'Ostiense.

Sul Raccordo, venerdì mattina, è prevista la chiusura, sia in carreggiata interna che in esterna, dell'uscita Pontina direzione Centro. Anas ha emesso un'ordinanza in cui comunica che per consentire le operazioni di allestimento del circuito della settima tappa del campionato di “Formula E” che si svolgerà nel fine settimana sulle strade del quartiere EUR di Roma, saranno necessarie limitazioni temporanee al transito sulle rampe dello svincolo “Pontina” (n. 26) del Grande Raccordo Anulare. Nel dettaglio, come stabilito in coordinamento con le tutte le Autorità competenti, lo svincolo sarà chiuso in uscita in direzione Roma Centro per i veicoli provenienti da entrambe le carreggiate, dalle 6:30 alle 12:00 di venerdì 13 aprile. Saranno invece regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e in uscita in direzione fuori Roma.

Formula E a Roma: potenziato il servizio bus e metro

Previsto il potenziamento del servizio di superficie e della metro B a Roma per il Gran Premio di Formula E, che si svolgerà all’Eur, sabato 14 aprile. “In vista della gara vogliamo ridurre al minimo i disagi e facilitare gli spostamenti dei cittadini nel quartiere e dei visitatori che dovranno raggiungere il circuito. Obiettivo è incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e limitare la circolazione delle auto. Lo schema di circolazione messo in campo è pensato per minimizzare gli impatti sulla viabilità. Ricordiamo che sul sito romamobilita.it sono presenti tutte le informazioni con il calendario e la mappa del perimetro interessato dall’evento”, dichiara l’Assessore alla Città in Movimento di Roma, Linda Meleo. Sono previste corse aggiuntive sulle Linee 30-170-700-705-708-714-722-723-764-771-777-779-788-791 per venerdì 13 dalle 6.30 alle 10 e dalle 15.30 alle 19.30 e sabato 14 aprile ore 10 alle 19. Programmata anche l’intensificazione della metro B per sabato 14 aprile con 48 corse aggiuntive e 6 treni in più rispetto all’ordinario. Potenziato anche il servizio con 24 corse aggiuntive tra Piramide e Acilia e viceversa, nelle fasce orarie 8.30-11.10 e 16.50-19.30.