Giappone, che classe: i giocatori puliscono lo spogliatoio dopo l'eliminazione

La classe non è acqua. Nonostante la cocente delusione per l'eliminazione dai mondiali di calcio, la nazionale giapponese dimostra cosa significhino le parole "rispetto" e "sportività".

Dopo essere stati in vantaggio di due gol, si sono fatti raggiungere e poi superare all'ultimo secondo dal Belgio. Una delusione atroce, ben visibile sui volti di Honda e compagni al termine della partita.

Nella foto diventata virale sui social si vede lo spogliatoio del Giappone a fine gara. I giocatori, dopo aver ringraziato con un inchino le migliaia di tifosi giunti in Russia, sono tornati nello spogliatoio e dopo la doccia hanno sistemato e pulito tutto.

Tutto lasciato in ordine, non c'è nemmeno un asciugamano per terra. E un semplice biglietto in cirillico: "Grazie".