Renzi junior, che bomber: il figlio dell'ex premier ce l'ha fatta

Ha convinto tutti, dirigenti e allenatori. Francesco Renzi si è conquistato la maglia dell'Udinese Primavera. Dopo il periodo di prova sotto gli occhi del tecnico David Sassarini nel ritiro di Ampezzo, il figlio dell’ex premier sarà il centravanti della squadra giovanile bianconera (manca solo l'ufficialità da parte della società friulana).

Classe 2001, studente di liceo classico, Francesco è il primogenito dell'ex presidente del Consiglio e sta inseguendo il suo sogno, quello di diventare un calciatore professionista, magari in serie A. Di ruolo fa l'attaccante ed è alto 1,85. Ha iniziato la sua carriera calcistica con l'Affrico di Firenze, nella categoria allievi: capocannoniere nel girone in cui giocava la sua squadra, ha partecipato con la selezione della Toscana al Torneo delle Regioni.

Prima dei friulani, Renzi junior era stato adocchiato dal Genoa. Ora tocca all'Udinese. Il cognome "pesante" non è stato una zavorra per lui, anzi. Contro il Venezia, nella prima amichevole disputata in ritiro, a fare da contorno c'era il pubblico delle grandi occasioni: quasi tutti erano lì per lui, ma Francesco non ne ha risentito.

L'ufficializzazione arriverà solo con la diramazione della lista dei convocati che faranno parte della Primavera: il massimo riserbo tenuto dalla società sulla vicenda è dovuto al fatto che lo staff mira a non creare differenze tra i giocatori della rosa, tutelando lo sviluppo di ragazzi ancora così giovani, trattati tutti alla pari, a prescindere dal cognome. Renzi sarà dunque uno dei volti nuovi della Primavera. La stagione ufficiale comincerà con il campionato di Primavera al via sabato 1 settembre, mentre la coppa Italia scatterà il 20 settembre. L'Udinese giocherà nel primo livello, con altre quindici squadre tra cui la Fiorentina, club di cui è tifosissima tutta la famiglia Renzi.