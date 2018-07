Francia-Belgio, dove vedere in tv e streaming la semifinale dei Mondiali

Alle ore 20 è grande calcio: si gioca la semifinale dei campionati mondiali tra Francia e Belgio.

In campo tanta, tanta, tanta qualità: Pogba, Griezmann e Mbappé da una parte e dall’altra Hazard, Lukaku e De Bruyne.

Francia-Belgio, diretta tv e streaming

Francia-Belgio viene trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro (come tutte le partite dei mondiali russi), su Canale 5. Per chi ama la Gialapp's Band, c'è anche la diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il loro commento. Facile godersi la diretta streaming sul sito di Mediaset e con la app Mediaset dedicata espressamente ai mondiali.

Francia-Belgio, probabili formazioni

FRANCIA (4-2-3-1): 1 Lloris; 2 Pavard 4 Varane 5 Umtiti 21 Hernandez 13; Kanté 6 Pogba; 10 Mbappé 7 Griezmann 14 Matuidi; 9 Giroud. CT Deschamps A disposizione: 16 Mandanda, 23 Areola, 3 Kimpembe, 17 Rami, 19 Sidibe, 22 Mendy, 12 Tolisso, 15 Nzonzi, 8 Lemar, 11 O. Dembelé, 18 Fekir, 20 Thauvin.

BELGIO (3-4-3): 1 Courtois; 2 Alderweireld 4 Kompany 3 Vermaelen; 22 Chadli 8 Fellaini 6 Witsel 5 Vertonghen; 9 Lukaku 7 De Bruyne 10 E.Hazard. CT Martinez. A disposizione: 12 Mignolet, 13 Casteels, 15 Meunier, 20 Boyata, 23 Dendoncker, 11 Carrasco, 16 T.Hazard, 17 Tielemans, 19 M.Dembelé, 14 Mertens, 18 Januzaj, 21 Batshuayi.

ARBITRO: Cunha (Uru); Taran-Espinosa; quarto uomo: Ramos (Mes)

