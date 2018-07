Esodo Real, anche Bale potrebbe chiedere la cessione: c'è lo United di Mourinho

Dopo Cristiano Ronaldo, anche Gareth Bale sembra essere in uscita dal Real.

Il campione di Cardiff ha deciso di anticipare il rientro dalle ferie per parlare con il Real Madrid e con Florentino Perez. Lopetegui, il nuovo allenatore, proverà a convincerlo a non chiedere la cessione, nonostante il forte interesse del Manchester United. Proprio Mourinho ha messo gli occhi sul gallese, ed è pronto a sfoderare un'offerta che i blancos farebbero fatica a rifiutare.

Bale ha rivelato, nel corso di un incontro con i fan a Cardiff, di esserci rimasto male per l'esclusione dall'undici titolare nella scorsa finale di Champions League a Cardiff contro il Liverpool (quando è entrato è risultato decisivo).

In casa Real si è deciso di non trattenere nessuno controvoglia, ma la volontà è quella di fare in fretta e di monetizzare al massimo: Bale viene valutato non meno di 90 milioni di euro. La potenza economica dei blancos non è in discussione, e gli obiettivi di mercato sono numerosi, da Hazard a Lewandowski, passando per Milinkovic Savic. E Globoesporte dal Brasile rilancia la voce mai del tutto sopita di una corte spietata a Neymar, che però non ha una clausola rescissoria. Per strapparlo al Psg serve un miracolo. O una presa di posizione di "O'Ney".