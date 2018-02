Genoa-Inter, come vedere la partita in tv e in streaming

Grande sabato sera di calcio a Marassi. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova vanno in scena Genoa e Inter. Pesante per i nerazzurri l'assenza (per infortunio) di Mauro Icardi, che è il principale marcatore della squadra e secondo di tutto il campionato di Serie A con 18 gol messi a segno. Ballardini punta ancora su Pandev-Galabinov

Genoa-Inter in diretta tv

Genoa Inter è trasmessa alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport 1 Hd, Sky calcio 1 Hd e Sky Supercalcio Hd, e anche su Premium Sport e Premium Sport Hd.

Genoa-Inter in streaming

Gli abbonati alle due piattaforme possono seguire la partita in streaming su Sky Go e Premium Play. Ovviamente anche per questa partita si possono trovare in rete numerosi portali che raccolgono link - molti dei quali in Italia potrebbero essere considerati illegali - che permetteranno di assistere alla partita in streaming gratis.

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, L. Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov.

INTER (4-3-3): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio; Vecino, Borja Valero, Gagliardini; Candreva, Eder, Karamoh.